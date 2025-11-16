Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Через російські обстріли постраждали шестеро жителів Дніпропетровщини

Через влучання БпЛА зачепило інфраструктуру у Синельниковому.

Через російські обстріли постраждали шестеро жителів Дніпропетровщини
наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 16 листопада 2025 року
Фото: Telegram/Владислав Гайваненко

Шестеро людей постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини 16 листопада.

Про це повідомив керівник ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, окупанти влучили КАБом по Межівській громаді Синельниківщини. Постраждали пʼятеро людей. Пошкоджені декілька магазинів, кіоск, дві легкові автівки. Через влучання БпЛА зачепило інфраструктуру у Синельниковому. Виникла пожежа.

Також ворог скеровував FPV-дрони і бив і важкої артилерії по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській і Покровській громадах Нікопольщини. Понівечені промислове підприємство, інфраструктура, приватний будинок, кафе, господарська споруда й АЗС. 

По медичну допомогу звернулась також жінка, яка постраждала внаслідок нічної атаки на Марганець.
