Через російські обстріли постраждали шестеро жителів Дніпропетровщини

Через влучання БпЛА зачепило інфраструктуру у Синельниковому.

Шестеро людей постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини 16 листопада.

Про це повідомив керівник ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, окупанти влучили КАБом по Межівській громаді Синельниківщини. Постраждали пʼятеро людей. Пошкоджені декілька магазинів, кіоск, дві легкові автівки. Через влучання БпЛА зачепило інфраструктуру у Синельниковому. Виникла пожежа.

Також ворог скеровував FPV-дрони і бив і важкої артилерії по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській і Покровській громадах Нікопольщини. Понівечені промислове підприємство, інфраструктура, приватний будинок, кафе, господарська споруда й АЗС.

По медичну допомогу звернулась також жінка, яка постраждала внаслідок нічної атаки на Марганець.