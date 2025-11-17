До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Суспільство

Укрзалізниця підписала контракт на 55 французьких локомотивів Alstom

Перший новий електровоз прибуде в Україну вже у I кварталі 2027 року.

Укрзалізниця підписала контракт на 55 французьких локомотивів Alstom
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця в межах візиту президента Володимира Зеленського у Францію підписала контракт з французькою компанією Alstom на постачання 55 вантажних електровозів на суму 473 млн євро.

Про це повідомляє Урядовий портал. 

"Підписання відповідних документів відбулося сьогодні в присутності президентів України та Франції. Це важливий крок, щоб розв’язати критичну проблему застарілого парку тяги, середній вік якого сягає 46 років, інвестиція в економічну безпеку та стійкість нашої логістики. Без неї залізниця за кілька років ризикувала б втратити спроможність перевозити необхідні обсяги, зокрема для експортних галузей", - йдеться в повідомленні. 

Перший новий електровоз прибуде в Україну вже у I кварталі 2027 року. Після цього він пройде сертифікацію та необхідні випробування. Поставка всієї партії триватиме впродовж 2027-2029 років.

55 нових електровозів ефективно замінять близько 80 старих аналогів, що зараз експлуатуються, і дозволить скоротити операційні витрати на понад 30%. 

Двосистемні нові електровози зможуть долати відстань від основних регіонів зародження вантажу до портів, а зараз більшість маршрутів мусять змінювати тягу, що суттєво затримує рух.

У вартість угоди також входять підтримка із сервісом і необхідний комплект запасних частин на визначений період. Також будуть активно проводитись навчання для машиністів і бригад обслуговування. 
﻿
