Суспільство

​ДБР перевіряє можливі зв’язки своїх співробітників із фігурантами справи "Мідас"

Однак, у Бюро жодних відсторонень у цій справі наразі не відбулося.

​ДБР перевіряє можливі зв’язки своїх співробітників із фігурантами справи "Мідас"
Фото: З відкритих джерел

Державне бюро розслідувань перевіряє можливі зв’язки своїх співробітників із фігурантами справи "Мідас". Однак, поки що жодних відсторонень у ДБР цій справі наразі не відбулося.

Про це на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради повідомив керівник управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток, передає кореспондент Lb.ua

Він підкреслив, що поки не уточнює конкретні прізвища. Хоча на "плівках Міндіча" та під час судових засідань минулого тижня згадувалося про можливий зв’язок із ДБР Ігоря Миронюка, відомого як "Рокет".

Розслідування було відкрито ще 14 листопада за статтями про хабарництво та перевищення влади.

Слідчі перевіряють інформацію про такі можливі злочини: отримання хабарів окремими працівниками ДБР за доступ до даних розслідувань, тиск на посадовців, проведення обшуків на замовлення фігурантів справи.

Крім того, ДБР досліджує факти можливого перевищення влади чи службових повноважень окремими співробітниками.
﻿
