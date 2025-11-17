Справа «Мідас»: контрагентів «Енергоатому» закликають повідомляти про тиск та співпрацю зі «шлагбаумною» схемою

Прокурор підтримав рішення про аудит на держпідприємствах, але каже, що перевірка не здатна виявити схеми.

На засіданні Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді прокурор у справі «Мідас» Сергій Савицький підтримав рішення уряду щодо проведення аудиту на державних підприємствах, але водночас наголосив: перевірка не здатна виявити корупційну схему «шлагбауму».

«Ми вітаємо дії щодо призначення аудиту, запроваджені Кабінетом Міністрів. Однак аудит не виявить схеми шлагбауму взагалі. Ця схема не виявляється таким чином», — заявив Савицький.

Він звернувся до контрагентів і постачальників «Енергоатому», які могли постраждати від дій злочинної організації, із закликом самостійно повідомляти правоохоронні органи про факти тиску чи залучення до оборудки.

«Закликаємо контрагентів «Енергоатому», які мали справу з цією злочинною організацією, звертатись до НАБУ та САП, пояснювати і показувати, як на них здійснювався тиск чи відбувалась співпраця. Не чекайте, поки ми прийдемо з обшуками».

Прокурор підкреслив, що слідство вже має значний масив записів та розуміє коло компаній і осіб, залучених до схеми.

«Ми маємо багато записів і велике коло контрагентів, втягнутих у цю діяльність. І рано чи пізно ми до всіх, хто причетний, прийдемо з відповідними питаннями», — резюмував Савицький.