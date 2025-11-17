Міністр економіки Олексій Соболев на ТСК: «Про схему “Шлагбаум” нам нічого не було відомо»

Схема стала можливою завдяки дозволу НАЕК як боржнику самій обирати, кому і коли проводити платежі.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив, що йому нічого не було відомо про схему «Шлагбаум», яка фігурує на так званих плівках Міндіча.

Соболев пояснив, що конкурс із формування наглядової ради «Енергоатому» проходив за участі Національного комітету, до якого входять три відомства: Міністерство економіки, Міністерство фінансів та профільне міністерство – у цьому випадку Міністерство енергетики.

На запитання народних депутатів про можливий вплив міністра енергетики Германа Галущенка на процес формування наглядової ради «Енергоатому», затягування призначень та організацію мораторію на виконавче провадження Соболев відповів, що йому про це «нічого не відомо». Він наголосив, що Міненерго, як і будь-яке профільне міністерство, має прямий вплив на конкурс, оскільки є одним із трьох голосуючих членів комітету й бере участь у відборі кандидатів.

За його словами, під час засідань комітету від Міненерго були присутні різні заступники, а сам міністр також голосував за затвердження наглядової ради на засіданні Кабінету міністрів. На уточнювальне запитання про персональний склад комісійного комітету Соболев відповів, що «потрібно підняти документи», щоб назвати прізвища.

Нагадаємо, за даними слідства, для контрагентів «Енергоатома» діяла схема «шлагбаум» – якщо вони хотіли отримати від компанії платежі за надані послуги чи поставлену продукцію, то мали поділитися з учасниками схеми, тобто дати «відкат» у розмірі 10-15% від суми контракту. У разі відмови їм загрожувало блокування платежів та позбавлення статусу надавача послуг.

Схема стала можливою після ухвалення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України наказу, яким «Енергоатом» включили до переліку боржників, щодо яких під час воєнного стану зупиняються виконавчі дії. Завдяки цьому наказу підприємство отримало можливість самостійно визначати, кому та коли здійснювати платежі. Цим, за твердженням слідства, Міністр економіки Олексій Соболев на ТСК: «Про операцію «Шлагбаум» нам нічого не було відомо» скористалися учасники злочинної організації.



