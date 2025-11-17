Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Кривонос заявив про тиск на НАБУ та спроби стеження за детективами через "Безпечне місто" і відкриті реєстри
Семен Кривонос, Ярослав Желізняк, Олександр Клименко (праворуч)
Фото: Анна Стешенко

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що на Бюро чинять тиск, зокрема через спроби стеження за детективами та використання прогалин у державних реєстрах. Про це він сказав під час виступу на засіданні ТСК.

За його словами, працівників НАБУ, які здійснювали заходи навколо офісу фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі", відстежували через систему "Безпечне місто".

«Тиск, звісно, чиниться, ви ж все бачите. Через “Безпечне місто” незрозуміло ким відстежували рух працівників НАБУ. І фігуранти справи отримували ці дані – у мене слів немає», – зазначив Кривонос.

Він також наголосив на критичній проблемі доступу до судових реєстрів, коли сторонні працівники правоохоронних органів або судів можуть переглядати ухвали ВАКС та іншу інформацію щодо слідчих дій.

"Я прошу народних депутатів зафіксувати це. Треба закрити діру, де працівники інших органів серфять по наших ухвалах і дивляться, куди ми йдемо з обшуками. Суддя якогось регіонального суду може спокійно зайти і передивитися ухвали ВАКС. Ми про це неодноразово просили", – сказав глава НАБУ.

За його словами, аналогічна ситуація існує і в інших судах, зокрема Печерському, де доступом до реєстрів користуються фігуранти корупційних справ. Семен Кривонос додав, що причетних до хакерського втручання в реєстр нині перевіряють експерти.

"Оце і є тиск", – підсумував він.

Кривонос також пообіцяв публікувати інформацію про кожну спробу саботувати розслідування. 

"Кожна спроба саботувати це розслідування з будь-якого боку буде оприлюднена. А всі, хто допомагав цій групіровці, понесуть відповідальність", – зазначив директор НАБУ.
