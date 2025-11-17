Керівник САП Клименко підтвердив кілька витоків інформації під час 15-місячної операції «Мідас»

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко на засіданні ТСК у Верховній Раді заявив, що під час 15-місячного документування справи про корупцію в енергетиці правоохоронці фіксували численні витоки інформації у різних напрямках. За його словами, ці факти реєструвалися, але активні слідчі дії тоді не проводили, аби не нашкодити операції.

«Пані Анастасія Радіна (голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики) задавала питання стосовно розслідувань, які стосуються витоків інформації та можливого залучення правоохоронців до цієї схеми. Протягом документування ми бачили витоки в різних напрямках. Їх було кілька, вони дійсно відбувалися», – сказав Клименко.

Наразі, за його словами, ці епізоди активно розслідуються – «не в одному і навіть не в двох кримінальних провадженнях». Паралельно в САП розпочалися службові розслідування.

«За результатами вже проведених слідчих дій і службових перевірок ми обов’язково поінформуємо, що вдалося встановити і чи була причетність працівників НАБУ і САП до цих витоків», – додав керівник САП.

Тимур Міндіч, якого підозрюють у організації схеми відкатів, виїхав з України за декілька годин до того, як до нього прийшли з обшуками. В САП повідомляли, що розслідують можливий витік даних про слідство.

Директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що на Бюро і детективів здійснювали тиск, зокрема стежили за ними через камери. Він пояснив, що досі правоохоронці та суди можуть отримати дані про ухвали ВАКС і знати, до кого прийдуть зі слідчими діями.



