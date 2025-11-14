Міндічгейт: чи буде окреме розслідування російських зв’язків корупційного угруповання?

Операція НАБУ та САП під кодовою назвою “Мідас” не лише виявила добре організовану групу високопоставлених корупціонерів, а й частково привідкрила її зв'язки зі зрадниками України та державою-агресором. Оприлюднені НАБУ записи розмов фігурантів справи свідчать про те, що корупція на таких високих щаблях влади може бути потенційним інструментом впливу Росії. У цьому контексті “Мідас” стає не просто справою про корупцію, а й тестом держави на спроможність захищати свою національну безпеку.

Як починався скандал

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми, що діяла в "Енергоатомі". За даними слідства, двоє осіб – радник ексміністра енергетики Германа Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту "Енергоатому" – реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії в розмірі 10-15% від суми контракту. Організатором схеми вважають Тимура Міндіча – бізнесмена, співвласника "Студії “Квартал 95" та близького бізнес-партнера президента Зеленського.

Фото: Наші гроші Тимур Міндіч

Поки підозри по цій справі отримали:

Тимур Міндіч (на плівках НАБУ він “Карлсон”),

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (“Рокет”, колишній радник зрадника Андрія Деркача, ключовий персонаж бек-офісу корупційної групи),

Фото: ЦПК Ігор Миронюк в суді

виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (“Тенор”),

четверо “працівників” бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман (“Шугармен”), Ігор Фурсенко (“Рьошик”), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Леся Устименко і Людмила Зоріна

Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов, який вже є підозрюваним по іншій справі. НАБУ опублікували частину записів розмов, на яких зафіксували обставини отримання ним коштів.

Після обшуків та оприлюднення записів Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Пізніше він подав заяву на звільнення. Як і його наступниця на посаді міністра енергетики Світлана Гринчук — детективи під час спостереження за будинком Галущенка зафіксували, що Гринчук відкривала двері маєтку власним ключем і кілька разів залишалася там ночувати.

14 листопада Комітет ВР з питань енергетики підтримав подання премʼєр-міністра Юлії Свириденко щодо звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики у звʼязку з конфліктом інтересів. Ймовірно, в подальшому можуть з'явитися докази не лише щодо конфлікту інтересів, а й безпосередньої причетності Гринчук до діяльності групи.

Фото: mev.gov.ua Світлана Гринчук

НАБУ і САП повідомляли, що корупційна схема діяла і в енергетиці, і в оборонній сфері. Зокрема, за даними Громадської антикорупційної ради при МО, ймовірно пов'язані з Міндічем фірми намагалися продати державі неякісні бронежилети у той час, коли відомством керував чинний секретар РНБО Рустем Умеров.

Безпека енергооб’єктів тепер — під питанням

Корупція на державних підприємствах — справа не нова, скажете ви. Але в даному випадку мародерство відбувалося на тлі великої війни, коли саме існування держави під загрозою. І з особливим цинізмом. Наприклад, учасники корупційного угрупування, як свідчать оприлюднені записи, скаржаться на малу суму відкату на проєкті захисту трансформаторних підстанцій АЕС, через що вирішують почекати вигідніших пропозицій — і це у вересні 2025-го, під час масованих ворожих атак на енергетику.

Окреме питання, чи не було тут, крім бажання заробити, навмисної бездіяльності із захисту цих об’єктів, адже, за даними НАБУ і САП, офіс злочинної організації у центрі Києва був розташований у приміщенні, що належить родині колишнього народного депутата України, а нині — сенатора РФ Андрія Деркача. Крім того, фігуранти справи у зафіксованих розмовах згадували, що якісь кошти вони передають до Москви. А один із ключових учасників угруповання, Ігор Миронюк, є давнім поплічником Деркача.

Як розповідав очільник НАБУ Семен Кривонос, розслідування почалося з того, що детективи Бюро отримали оперативну інформацію, що в певному місці на Софійській площі в центрі Києва діє такий собі “бек-офіс” і до нього причетні особи, які є співорганізаторами злочинної організації, в яких відбувається можлива легалізація коштів з різних сфер економіки — отриманих з бюджету, з державних підприємств і з різних оборудок.

Фото: НАБУ Знайдені гроші під час обшуків

За даними НАБУ, гроші легалізовували і в країнах Африки, і в Росії. Загалом через офіс пройшли близько 100 млн доларів. НАБУ і САП задокументували легалізацію понад 5 млн доларів на користь радника міністра енергетики. У лютому 2025-го НАБУ і САП задокументували передачу до “пральні” 355 тисяч доларів.

До чого тут Росія

Про можливі зв’язки з Деркачем особисто і російськими “партнерами” українських корупціонерів свідчать і певні люди, і факти.

Герман Галущенко безпосередньо пов’язаний з Андрієм Деркачем, переконана експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна. Він тричі працював в “Енергоатомі” в той час, коли його очолював Деркач.

Фото: Міністерство енергетики України Герман Галущенко

У травні 2021 року за кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики проголосували аж 305 нардепів. Одностайність нардепів (у першу чергу партії влади), ймовірно, була спричинена рекомендаціями Офісу президента. За словами очільника фракції “Слуга народу” Давида Арахамії, саме звідти надійшли пропозиції про призначення Галущенка. А за неофіційною інформацією, призначення Галущенка на пост міністра підтримував тогочасний помічник президента Сергій Шефір.

Народна депутатка і військовослужбовиця Тетяна Чорновол вже тоді звертала увагу на стосунки нового міністра з Андрієм Деркачем (якого Держдеп США назвав агентом РФ), а також на зв’язки з Росією.

“Варто згадати 2013 рік, коли Галущенко виконував велику місію в інтересах Російської Федерації. Він разом з Андрієм Деркачем, який визнаний Сполученими Штатами російським агентом, проводив спецоперацію щодо відмови України від диверсифікації постачання палива. На той момент на атомних станціях використовувалося російське паливо, але почалося випробовування американського. Саме вони зробили все можливе, щоб уряд Азарова відмовився від американського палива”, – заявляла Тетяна Чорновол. На це Галущенко відповів, що ці заяви є “абсолютним фейком”.

Хто такий Андрій Деркач?

Андрій Деркач — народний депутат Верховної Ради III-IX скликань від забороненої нині Партії регіонів. Син Леоніда Деркача, який був головою Служби безпеки України у 1998-2001 роках.

Закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ за спеціальністю “інженер-механік” та Академію Міністерства безпеки Росії (нині – Академія ФСБ РФ) за фахом “правознавство”. Дипломна робота – “Організація і проведення зустрічей з негласною агентурою”.

Внесений до санкційного списку США як “російський агент з понад десятирічним стажем”. Колишній помічник нардепа Ігор Колесніков, який пішов на угоду зі слідством, заявляв, що Деркача Росія завербувала у 2016 році. Працювало з ним винятково топкерівництво ГУР – начальник управління Костюков та його перший заступник Алєксеєв.

Фото: BELTA Андрій Деркач – випускник Академії Федеральної служби безпеки Росії, колишній депутат Верховної Ради України, а тепер сенатор РФ

Хоч більш ймовірно, Деркач є не агентом, а офіцером російських спецслужб – на думку журналіста Віталія Портникова на це може вказувати стрімкий кар'єрний злет в Росії: Деркач єдиний з-поміж усіх зрадників, що перебралися до Москви, отримав державний пост – став сенатором РФ.

За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею Головного управління Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України у 2022 році. За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців.

Позбавлений громадянства України згідно з Указом Президента України у січні 2023 року.

Повернімося до Міндіча

Тімур Міндіч – партнер Ігоря Коломойського в певних бізнесах та один зі співвласників Студії "Квартал 95". Що його пов’язує з Росією?

У серпні 2019 стало відомо, що дружиною Тимура Міндіча є донька фешн-директорки московського ЦУМу Алли Вербер, повідомляв Цензор. Сама Катерина Вербер — власниця київського бутика Dolce&Gabbana.

Фото: Фото з інстаграму підприємиці Катерина Вербер

Наприкінці жовтня ц. р. народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що співвласник “Кварталу 95” Тимур Міндіч до грудня 2024 року мав бізнес в РФ, пов'язаний з діамантами. За словами Железняка, у 2014 році, вже після анексії Криму, в РФ з’являється компанія New Diamond Technology з вирощування діамантів у лабораторії. Формально фірму створив Микола Хіхінашвілі, який допомагав Ігорю Коломойському судитися з державою за завод “Ізумруд”. Але бенефіціаром російської лабораторії він був лише кілька місяців. Уже в грудні New Diamond Technology переоформили на офшорну компанію в Люксембурзі Mineral Asset Corporation, яка і була єдиним власником лабораторії останні 10 років. А бенефіціарами цієї компанії 50/50 були Теймураз Хіхінашвілі (брат Миколи Хіхінашвілі) і Тимур Міндіч, стверджує депутат. Офіційно, за даними реєстрів, Тимур Міндіч вийшов із цього бізнесу лише в грудні 2024 року. Тобто, Тимур Міндіч усі десять років війни РФ проти України був власником компанії, яка лише в 2024 році сплатила до російського бюджету 500 млн доларів податків, стверджує Железняк.

Чи будуть ці та інші зв’язки розслідувані?

Як пояснив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Вадим Івченко (фракція “Батьківщина”) у коментарі LB.ua, комітет тільки готується провести закрите засідання щодо справи Міндича наступного тижня.

За його словами, наразі комітет “обмірковує формат і перелік питань”, однак депутат очікує, що рішення ухвалять найближчими днями. “Думаю, що наступного тижня маємо провести закрите засідання по цьому питанню разом з контррозвідкою СБУ”, — сказав Івченко.

Фото: Макс Требухов нардеп Вадим Івченко

Закрите засідання має стосуватися обставин, пов’язаних із так званими “плівками Міндіча” та рішенням про введення санкцій щодо фігурантів, звʼязків із російськими політиками, зокрема зі зрадником Деркачем. Очікується участь представників контррозвідки СБУ, які мають надати додаткову інформацію щодо ризиків для нацбезпеки.

Народний депутат Ярослав Железняк у коментарі LB.ua зазначив, що Андрій Деркач міг мати вплив на фігурантів операції “Мідас” і є підстави підозрювати, що йдеться про державну зраду. А те, що енергооб’єкти в Україні залишилися без захисту, є результатом їх зловмисної діяльності.

Співрозмовники LB.ua в НАБУ кажуть, що СБУ зацікавилася питанням зв’язків підозрюваних із Москвою. Ми направили запит в СБУ, щоб отримати офіційне підтвердження, чи ведеться розслідування цієї справи, а також — чи проводиться перевірка якості захисту енергооб’єктів, які мало забезпечити керівництво енергетичної галузі України. На момент публікації відповіді не отримали.

А поки що Тимур Міндіч і брати Цукермани втекли за кордон. Президент Зеленський підписав Указ про запровадження щодо них санкцій. Але як до громадян Ізраїлю.

НАБУ поки не оголосило їх в міжнародний розшук — потрібно пройти ще ряд юридичних процедур.

За даними нашого джерела, Міндіч зараз в Ізраїлі і ймовірність його видачі Україні мінімальна. Але його цілком можуть віддати у США — ФБР також зацікавила його діяльність.