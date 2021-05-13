Новий міністр – нова команда

Новопризначений міністр енергетики Герман Галущено майже визначився зі складом своєї команди. Більшість заступників міністра будуть замінено, з чинних може за лишитися лише Максим Немчинов . Новими заступниками стануть Юрій Власенко, Олексій Кураков і, ймовірно, Юлія Підкоморна. Хто ці люди і який мають досвід, дізнавався LB.ua.

Фото: klymenko-time.com Міністр енергетики Герман Галущенко

Крісло міністра енергетики в уряді прем’єра Дениса Шмигаля пустувало понад рік. Взнаки далися кадровий голод і бажання знайти людину, яка буде одночасно рівновіддаленою від усіх олігархів і при цьому влаштовуватиме Офіс Президента.

Суттєвим викликом для нового міністра мала б стати і соціальна складова: від гіпотетичного очільника Міненерго очікують вирішення проблем енергетичної галузі разом зі збереженням відносно низьких тарифів. За це майже нездійсненне завдання, здавалося б, був готовий взятися Юрій Вітренко. Однак він так і не зміг знайти підтримки у депутатів для свого призначення.

Прийнятний кандидат в особі Германа Галущенка знайшовся у іншій національній енергетичній компанії – НАЕК «Енергоатом», де він обіймав посаду віце-президента. LB.ua написав про нього, як про основного кадидата 17 квітня. А вже за два тижні його було призначено міністром – «за» проголосували 305 депутатів: приголомшливий успіх на фоні попередніх невдач Вітренка.

Одностайність нардепів (у першу чергу, партії влади) імовірно, була викликана позицією Офісу президента. За словами очільника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, саме звідти надійшли пропозиції про призначення Галущенка, «оскільки він неодноразово брав участь у робочих нарадах щодо ситуації в енергетиці й зарекомендував себе як професіонал». Також за неофіційною інформацією призначення Галущенка на пост міністра підтримував перший помічник президента Сергій Шефір.

Фото: dumskaya.net Виступ Галущенка перед голосуванням в парламенті 29 березня

Призначення Галущенка не викликало ентузіазму у тих, хто критикує діяльність «Енергоатома». Опоненти звертають увагу на стосунки нового міністра з впливовим в енергетичній сфері народного депутата Андрія Деркача (якого Держдеп США назвав агентом РФ), а також на зв’язки з Росією.

«Варто згадати 2013 рік, коли Галущенко виконував велику місію в інтересах Російської Федерації. Він разом із Андрієм Деркачем, який визнаний Сполученими Штатами російським агентом, проводив спецоперацію щодо відмови України від диверсифікації постачання палива. На той момент на атомних станціях використовувалося російське паливо, але почалося випробовування американського. Саме вони зробили все можливе, щоб уряд Азарова відмовився від американського палива», – стверджує народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол.

Сам міністр, будучи за фахом юристом, відкидає такі звинувачення.

«Усі історії стосовно моїх зв'язків з олігархатом, зокрема з Деркачем, є абсолютним фейком. Тому давайте припиняти всі ці істерії. Якщо є питання і є бажання довести, то, будь ласка, є маса можливостей показати наказ Деркача про моє призначення в «Енергоатом». Знайдіть його. Показати рішення суду, де я вписаний як представник, адвокат Деркача. Знайдіть його», – сказав Галущенко під час виступу в парламенті у день свого призначення.

Як і сам Галущенко, який був особою не надто публічною, представники його майбутньої команди досі також не привертали суттєвої уваги до себе. Склад нових заступників сформовано зі «старих» і «нових» обличь, що так чи інакше уже мали справу з державними компаніями чи органами держуправління.

За інформацією джерел LB.ua, на посаді заступника може лишиться Максим Немчинов, також топами міністерства стануть Юрій Власенко, Олексій Кураков і, ймовірно, Юлія Підкоморна.

Фото: facebook/European Business Association Заступник міністра енергетики Максим Немчинов

Як свідчать дані реєстру Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Власенко та Кураков уже подали декларації.

Директор департаменту енергоринку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Юрій Власенко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики уже 30 квітня – на наступний день після голосування за нового міністра.

Власенко працював у апараті енергетичного регулятора з 2015 року. До 2019 року займана ним посада мала назву «начальник Управління енергоринку», після 2019 року – «директор Департаменту енергоринку». У 2019 році, з моменту запуску нової моделі енергоринку, Власенко був включений до складу аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Саме цей комітет відповідав за регламентування продажу електроенергії ДП «НАЕК «Енергоатомом», ПрАТ «Укргідроенерго» та ПАТ «Центренерго» на ринку двосторонніх договорів після запуску ринку.

За інформацією LB.ua, саме Власенко стане першим заступником міністра.

Фото: ua-energy.org Юрій Власенко (справа) та Дмитро Сенниченко

Декларація члена дирекції ПАТ «Центренерго» Олексія Куракова надійшла до реєстрів НАЗК 5 травня. У складі дирекції «Центренерго» Кураков працює комерційним директором – з березня цього року – після тотального оновлення управління «Центренерго», ініційованого Фондом державного майна. «Велика чистка» в компанії робилася з метою виведення державної теплової генерації з-під впливу олігарха Ігоря Коломойського. Кураков, що з 2011 року обіймав посаду члена дирекції «Донбасенерго», очевидно був достатньо дистанційований від олігарха, щоб потрапити до складу нової дирекції «Центренерго».

Управлінський досвід майбутній заступник міністра мав і раніше. До 2011 року був директором Центральної збагачувальної фабрики «Курахівська». З 2004 по 2009 роки очолював компанії ТОВ «Союздон», ТОВ «УкрАктив», ТОВ «Інвестиційна компанія».

Як мінімум Власенка і Куракова ми з високою імовірністю побачимо у списку кадрових призначень на найближчому засіданні уряду.

Директор Української енергетичної асоціації та колишня заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна декларацію наразі не подала, але декілько джерел підтвердило, що її призначення готується. Підкоморна добре знає відомство, оскільки працювала заступником міністра у часи, коли Міненерго очолював Ігор Насалик. У травні 2015 року вона очолила Управління забезпечення комунікацій і організаційної роботи Міненерго, пізніше виконувала обов’язки державного секретаря відомства, а у червні 2018 року стала заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Фото: Українська Енергетична Асоціація Директор Української енергетичної асоціації Юлія Підкоморна

Імовірно, її призначення наразі вивчається під мікроскопом ОП, адже Підкоморна – це своєрідне «вітання» від Коломойського. Українська енергетична асоціація, яку очолює наразі Підкоморна, і яка покликана «активно працювати над проблемними питаннями підприємств енергетичної галузі та залученням нових учасників», з’явилася менш ніж рік тому. Створення асоціації пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. І всі публічні заяви УЕА так чи інакше грають на руку олігархові. До її складу входять 13 енергетичних компаній, серед яких великі лише три: «Енергоатом», ПАТ «Укрнафта» і АТ «Укртранснафта». Серед відомих ініціатив асоціації – введення підвищеного акцизного податку на скраплений газ, заборона імпорту електроенергії з Росії, а також скасування прайскепів (граничного обмеження ціни) на ринку електроенергії.

Максим Немчинов, що, лишається «у спадок» від попередньої команди, працює на посаді заступника міністра енергетики з часів, коли Міненерго очолювала Ольга Буславець. У команді Міненерго Немчинов відповідає за напрямок вугільної промисловості. Немчинов працював у ДП «Вугілля України», а також на різних посадах в Міністерстві вугільної промисловості, Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Очолював держпідприємство «Укрхімтрансаміак». У період проведення конкурсу на посаду державного секретаря Міненерго, у якому Немчинов переміг, ЗМІ пов’язували його з олігархом Ринатом Ахметовим.

За штатним розписом, міністр енергетики може мати до п’яти заступників. Отже, одне місце або залишатиметься вакантним, або на ньому залишатиметься попередній посадовець. Мова про посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції. Наразі за цей напрямок відповідає Ярослав Демченков. Він сам не прокоментував свої подальші плани щодо роботи у міністерстві. За інформацією джерел LB.ua, питання стосовно нього ще не вирішено.