Аеропорт "Київ" закриють на 8 місяців, щоб побудувати нову смугу

Аеропорт «Київ» (Жуляни) в 2023 році закриють на 8-9 місяців, щоб подовжити і посилити смугу. Це дозволить без обмежень приймати всі літаки базового лоукостера Wizz Air - Airbus A320 і A321.

Про це на пресконференції 13 травня розповів голова ради директорів підприємства Денис Костржевський, повідомляє Аvianews.

Через те, що останній тип літака не може літати в "Київ" з повним завантаженням, Wizz Air вирішив відкрити новий дальній рейс з Абу-Дабі в українську столицю в аеропорт "Бориспіль".

Костржевський розповів, що під час робіт будівельники демонтують старе покриття з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке матиме міцність PCN 72. За його словами, аеропорт отримає фактично нову смугу, довжину якої мають намір збільшити на 460 метрів до 2770 метрів.

Також під час робіт ремонтники посилять покриття руліжних доріжок і перону зі стоянками для літаків, щоб їх могли використовувати важчі авіалайнери.

"Якщо цього не зробити, літаки не зможуть з'їжджати з оновленої смуги без ризику пошкодити поверхні аеродрому", - йдеться в повідомленні.

У 2021 році аеропорт хоче визначити проектувальника робіт, у 2022 році провести посилення поверхні аеродромних покриттів без припинення польотів, а в 2023 року приступити до робіт на смузі з закриттям аеродрому на прийом літаків.

За словами Костржевського, вартість робіт може сягати від 2,5 до 5 млрд грн. Ці кошти планується залучити з бюджету Києва, державного бюджету або використовувати змішане фінансування.

Допускається, що роботи можуть фінансуватися і на умовах концесії. Наразі летовище "Київ" належить однойменному комунальному підприємству, власником якого є Київська міськрада.