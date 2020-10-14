WizzAir скасував понад 20 рейсів з України у листопаді

Відновлення авіасполучення за цими напрямками планується на початок грудня.

Лоукост WizzAir скасував понад 20 рейсів, які мали відбутися з України в листопаді та переніс відновлення цих напрямків на початок грудня.

Із Києва скасовано рейси в Зальцбург, Таллінн, Ларнаку, Ригу, катовіце, Лісабон і Братиславу. Частково скасовано рейси до Будапешта, пише lowcostavia.

Зі Львова, Запоріжжя, Харкова та Одеси скасовано від трьох до п'яти напрямків.

Повний перелік скасованих рейсів:

Київ – Зальцбург скасовано до 19 грудня

Київ – Таллінн скасовано до 4 грудня

Київ – Ларнака скасовано до 6 грудня

Київ – Рига скасовано до 5 грудня

Київ – Катовіце скасовано до 6 грудня

Київ – Лісабон скасовано до 4 грудня

Київ – Братислава скасовано до 6 грудня

Київ – Будапешт скасовано до 10 листопада

Львів – Вільнюс скасовано до 4 грудня

Львів – Лісабон скасовано до 6 грудня

Львів – Таллінн скасовано до 5 грудня

Львів – Братислава скасовано до 5 грудня

Харків – Мілан скасовано до 19 грудня

Харків – Відень скасовано до 4 грудня

Харків – Берлін скасовано до 4 грудня

Харків – Дортмунд скасовано до 4 грудня

Одеса – Берлін скасовано до 4 грудня

Одеса – Вроцлав скасовано до 5 грудня

Одеса – Гданськ скасовано до 5 грудня

Одеса – Катовіце скасовано до 4 грудня

Одеса – Братислава скасовано до 6 грудня

Запоріжжя – Вроцлав скасовано до 4 грудня

Запоріжжя – Гданськ скасовано до 5 грудня

Запоріжжя – Краків скасовано до 6 грудня

Нагадаємо, що у вересні лоукост Wizz Air скасував 12 маршрутів до кінця березня 2021 року. Також деякі напрямки призупинено до кінця жовтні.