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WizzAir скасував понад 20 рейсів з України у листопаді

Відновлення авіасполучення за цими напрямками планується на початок грудня. 

WizzAir скасував понад 20 рейсів з України у листопаді
Фото: alexcheban.livejournal.com

Лоукост WizzAir скасував понад 20 рейсів, які мали відбутися з України в листопаді та переніс відновлення цих напрямків на початок грудня.

Із Києва скасовано рейси в Зальцбург, Таллінн, Ларнаку, Ригу, катовіце, Лісабон і Братиславу. Частково скасовано рейси до Будапешта, пише lowcostavia.

Зі Львова, Запоріжжя, Харкова та Одеси скасовано від трьох до п'яти напрямків.

Повний перелік скасованих рейсів:

  • Київ – Зальцбург скасовано до 19 грудня
  • Київ – Таллінн скасовано до 4 грудня
  • Київ – Ларнака скасовано до 6 грудня
  • Київ – Рига скасовано до 5 грудня
  • Київ – Катовіце скасовано до 6 грудня
  • Київ – Лісабон скасовано до 4 грудня
  • Київ – Братислава скасовано до 6 грудня
  • Київ – Будапешт скасовано до 10 листопада
  • Львів – Вільнюс скасовано до 4 грудня
  • Львів – Лісабон скасовано до 6 грудня
  • Львів – Таллінн скасовано до 5 грудня
  • Львів – Братислава скасовано до 5 грудня
  • Харків – Мілан скасовано до 19 грудня
  • Харків – Відень скасовано до 4 грудня
  • Харків – Берлін скасовано до 4 грудня
  • Харків – Дортмунд скасовано до 4 грудня
  • Одеса – Берлін скасовано до 4 грудня
  • Одеса – Вроцлав скасовано до 5 грудня
  • Одеса – Гданськ скасовано до 5 грудня
  • Одеса – Катовіце скасовано до 4 грудня
  • Одеса – Братислава скасовано до 6 грудня
  • Запоріжжя – Вроцлав скасовано до 4 грудня
  • Запоріжжя – Гданськ скасовано до 5 грудня
  • Запоріжжя – Краків скасовано до 6 грудня

Нагадаємо, що у вересні лоукост Wizz Air скасував 12 маршрутів до кінця березня 2021 року. Також деякі напрямки призупинено до кінця жовтні.

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