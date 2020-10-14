WizzAir скасував понад 20 рейсів з України у листопаді

Лоукост WizzAir скасував понад 20 рейсів, які мали відбутися з України в листопаді та переніс відновлення цих напрямків на початок грудня.
Із Києва скасовано рейси в Зальцбург, Таллінн, Ларнаку, Ригу, катовіце, Лісабон і Братиславу. Частково скасовано рейси до Будапешта, пише lowcostavia.
Зі Львова, Запоріжжя, Харкова та Одеси скасовано від трьох до п'яти напрямків.
Повний перелік скасованих рейсів:
- Київ – Зальцбург скасовано до 19 грудня
- Київ – Таллінн скасовано до 4 грудня
- Київ – Ларнака скасовано до 6 грудня
- Київ – Рига скасовано до 5 грудня
- Київ – Катовіце скасовано до 6 грудня
- Київ – Лісабон скасовано до 4 грудня
- Київ – Братислава скасовано до 6 грудня
- Київ – Будапешт скасовано до 10 листопада
- Львів – Вільнюс скасовано до 4 грудня
- Львів – Лісабон скасовано до 6 грудня
- Львів – Таллінн скасовано до 5 грудня
- Львів – Братислава скасовано до 5 грудня
- Харків – Мілан скасовано до 19 грудня
- Харків – Відень скасовано до 4 грудня
- Харків – Берлін скасовано до 4 грудня
- Харків – Дортмунд скасовано до 4 грудня
- Одеса – Берлін скасовано до 4 грудня
- Одеса – Вроцлав скасовано до 5 грудня
- Одеса – Гданськ скасовано до 5 грудня
- Одеса – Катовіце скасовано до 4 грудня
- Одеса – Братислава скасовано до 6 грудня
- Запоріжжя – Вроцлав скасовано до 4 грудня
- Запоріжжя – Гданськ скасовано до 5 грудня
- Запоріжжя – Краків скасовано до 6 грудня
Нагадаємо, що у вересні лоукост Wizz Air скасував 12 маршрутів до кінця березня 2021 року. Також деякі напрямки призупинено до кінця жовтні.