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Wizz Air запровадила платну послугу "Місця поруч"

Послуга коштує 12 євро за переліт в одну сторону і 24 євро в обидві.

Wizz Air запровадила платну послугу "Місця поруч"
Фото: www.planespotters.net

Авіакомпанія Wizz Air ввела збір за гарантоване надання місць поруч у салоні літака.

Про це повідомляє Аvianews.com.

Новою послугою "Місця поруч" можуть скористатися тільки два дорослих пасажири, якщо вони купують квитки в рамках одного бронювання за тарифом Basic без включеного вибору місць. Послуга коштує 12 євро за переліт в один бік і 24 євро в обидва боки.

Якщо бронювання оформляється відразу туди-назад, збір необхідно сплатити в обидва боки.

У Wizz Air підкреслюють, що оплата збору не дозволяє вибирати місця, але гарантує посадку поруч у салоні. При цьому пасажири точно не можуть розраховувати на розміщення в аварійних рядах і перших рядах поруч зі входом.

Номери місць мандрівники зможуть дізнатися тільки після проходження онлайн-реєстрації, яка відкривається за 48 годин до вильоту.

Wizz Air почав присвоювати конкретні місця в посадкових талонах усім пасажирам у 2015 році. Доти лоукост застосовував вільне розсадження, коли пасажир міг зайняти будь-яке вільне крісло, окрім місць в перших і аварійних рядах. Однак така політика дозволяла обмежено заробляти на виборі місць шляхом продажу тільки пріоритетної посадки.

Нагадаємо, минулого року Україна вперше увійшла до топ-20 держав за кількістю нових авіамаршрутів.

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