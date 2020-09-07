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Голова Луганської ОДА виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО

Гайдай назвав розрив економічних зв'язків з непідконтрольними територіями "політичними спекуляціями".

Голова Луганської ОДА виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО
Сергей Гайдай
Фото: loga.gov.ua

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай виступив за відновлення економічних зв'язків з непідконтрольною територією регіону.

Про це він заявив журналістам у Сєвєродонецьку, передає LIGA.net.

"Я за те, щоб відновити економічні зв'язки. Ми від цього отримаємо суцільну вигоду", - сказав він.

Гайдай назвав розрив економічних зв'язків з непідконтрольними територіями "політичними спекуляціями".

"Ми щороку втрачали близько двох мільярдів гривень. Скільки ми за ці роки втратили? Припустімо, 8 мільярдів гривень. Скільки доріг ми могли ю зробити?... Наприклад, 5 мільярдів гривень коштує будівництво обласної лікарні", - додав голова ОДА.

На його думку, економічна блокада спровокувала "вимивання" гривні з непідконтрольної території. "Гривні більше немає в побуті там, залишилися долари і рублі. Гривня - це теж певна прив'язка до України", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, у червні минулого року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко попереджав, торгівля з підприємствами в окупованих районах Донецької і Луганської областей підпадатиме під статтю 258-5 Кримінального кодексу про фінансування тероризму.

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