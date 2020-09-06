РФ знову порушила "всеосяжне перемир'я", загинув військовий

Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ООС, неподалік Причепилівки, що на Луганщині.

Український військовий загинув в результаті чергового порушення РФ повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил.

"На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення не сумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, неподалік Причепилівки, що на Луганщині.

"У відповідь на обстріл, підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - додали в ООС.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу бойовиків біля Красногорівки поранено військового.

Це перший поранений боєць з початку перемир'я на Донбасі, яке оголосили 27 липня. В штабі ООС повідомили, що проросійські бойовики систематично порушували домовленості, проводили мінування території поблизу населених пунктів, постачали військову техніку, обходячи пости.

6 вересня Україна скликала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи після того, як ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті.

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що якщо бойовики обстріляють територію України, ЗСУ дадуть відповідь.