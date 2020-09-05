Якщо бойовики обстріляють територію України, ЗСУ дадуть відповідь, - головнокомандувач ООС

Командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко разом з керівником української сторони СЦКК Олександром Борщевським перевірив факти, викладені в заяві ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Мною, Командувачем Об’єднаних сил, разом з керівником української сторони СЦКК здійснено перевірку фактів, викладених в заяві так званого голови «ДНР» щодо обладнання українською стороною інженерних споруджень в районі населеного пункту Шуми Донецької області з відповідними координатами (48°22′57′′N 37°56′55′′E). За результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності та є провокаційним і несе за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться у заяві командувача.

Він наголосив, що з моменту оголошення режиму припинення вогню українська сторона не порушувала домовленостей, так як і протилежна.

"В разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами", - наголосив Кравченко.

Нагадаємо, ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відрити вогонь по українським укріпленням в районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікувана на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Після такої заяви ватажка "ДНР" українська сторона вирішила скликати позачергове засідання ТКГ на неділю, 6 вересня.