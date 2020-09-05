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Порошенко: "Санкції від Росії – як відзнака за оборону України"

Напередодні російський уряд включив до санкційного списку низку українських політиків.

Порошенко: "Санкції від Росії – як відзнака за оборону України"
Фото: Макс Требухов

Санкції, які запровадили російська влада проти п’ятого Президента Петра Порошенка та низки українських депутатів – це як знак якості, як нагорода за захист державних інтересів України. Про це лідер партії «Європейська Солідарність» заявив під час зустрічі з прихильниками у Дрогобичі на Львівщині, інформує сайт партії.

«Російська Федерація запровадила персональні санкції проти Петра Порошенка. Це як державна нагорода. А крім того, проти Олега Синютки, проти Степана Кубіва і багатьох інших патріотів. Це – як знак якості», – переконаний Порошенко. 

«Вони намагалися шість років нас налякати. Шість років, дякуючи нашим з вами зусиллям, ми зберегли Україну. Шість років ми руйнували їхні плани розшматувати Україну і створити Новоросію. Шість років тому хлопці і дівчата, в тому числі з Дрогобича, їхали на Майдан для того, щоб зберегти європейську Україну. А потім прямо з Майдану на фронт для того, щоб дати відсіч російській агресії, яка ніяк не може змиритися з самим фактом існування нашої з вами незалежної держави», – зауважує Петро Порошенко. 

Лідер партії зазначив, що «Європейська Солідарність» і всередині країни продовжує тримати оборону проти п’ятої колони Кремля та непрофесійної влади, яка боїться опозиційних політиків більше, ніж справжніх ворогів України. 

Нагадаємо, 4 вересня російський уряд включив до санкційного списку низку українських політиків. У перелік окрім Порошенка також потрапили Святослав Вакарчук, Сергій Рахманін, Валентин Наливайченко, Сергій Тарута та інші.

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