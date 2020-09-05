Україна не пустила на Закарпаття держсекретаря Угорщини з нацполітики

Угорський консул вважає, що попри заборону на в'їзд іноземців, для урядової делегації з Будапешта могли зробити виняток.

Україна не пустила на Закарпаття державного секретаря Угорщини з питань національної політики Арпада Потапі, пояснивши це забороною на в’їзд іноземців у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Цю інформацію, поширену угорськими медіа, підтвердили також у МЗС України, передає Європравда.

Арпад Потапі планував відвідати церемонію відкриття школи №10 в Ужгороді 3 вересня. Реконструкцію навчального закладу фінансував угорський уряд.

Угорський консул Ласло Куті заявив, що Україна могла зробити виняток для урядової делегації з Будапешта із Потапі на чолі, але відмовилася це робити.

"Ми чекали на гостей з Угорщини на цю подію, але на жаль, за кілька сотнів кілометрів звідси хтось вирішив, що приїзд угорської урядової делегації є найбільшою загрозою епідеміологічній ситуації. Через це делегація не прибула до Ужгорода", - цитує дипломата сайт угорської меншини в Україні Karpatalja.

Подія спричинила резонанс в угорських медіа. В українському МЗС заявили, що слова угорського консула сприйняли "із подивом".

"Неможливість в'їзду пов'язана з введеними урядом України обмеженнями на в'їзд іноземців у контексті протидії пандемії коронавірусу, що добре відомо угорській стороні і не носить політичного характеру", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Водночас в МЗС відзначили, що ця ситуація свідчить про загострення конфліктної риторики представників офіційного Будапешта.

"Така риторика дипломата свідчить про неповагу до законів країни перебування і свідомо вводить в оману громадськість, не сприяючи нормалізації українсько-угорських відносин", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, Україна закрила кордони для іноземців до кінця вересня. В'їзд для іноземців в Угорщину також заборонений з 1 вересня.