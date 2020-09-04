Депутати прийняли за основу законопроєкт про користувачів сеґвеїв і гіробордів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3023, яким передбачено виведення користувачів персонального легкого електротранспорту в нову категорію учасників дорожнього руху.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Таке рішення підтримали 268 нардепів.

"Законопроєкт підготовлений з метою вдосконалення правового врегулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху для окремих його учасників та спрямований в цілому на покращення безпеки на дорогах", - йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, документ передбачає введення нової категорії учасників дорожнього руху - "користувачі персонального легкого електротранспорту". До них належать особи, які пересуваються на одно-, дво- або триколісному механічному транспортному засобі, що рухається за допомогою електричного двигуна, це: електричні скутери, сеґвеї, гіроборди, гіроскутери і т. п., крім інвалідних візків і велосипедів, обладнаних електродвигунами. Документ також визначає їхні права та обов'язки.

Проєктом також прописано, що користувачі електричних транспортних засобів мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Забороняється перевозити пасажирів, окрім випадків, коли їх перевезення прямо передбачено конструктивним рішенням виробника електричного транспортного засобу; користуватися під час руху засобами зв’язку, тримаючи їх у руці; керувати електричними транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Документ визначає, що користувачі персонального легкого електротранспорту під часу руху в темну пору добу і в умовах недостатньої видимості повинні мати ввімкнену фару і виділити себе за допомогою світловідбивних елементів.

Нагадаємо, вчора Рада посилила кримінальну відповідальність за викрадення авто. Законопроєкт №3301 підтримали 309 народних депутатів.