​Україна закликає переглянути рішення щодо "Північного потоку-2" після отруєння Навального

"Безкарність лише спонукає РФ до нових агресивних дій і нових злочинів", - зазначив голова МЗС.

Україна закликала міжнародне співтовариство запровадити санкції проти Росії та переглянути рішення щодо будівництва газогону "Північний потік - 2" у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального бойовою хімічною речовиною типу "Новачок".

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Україна виходить з того, що зараз наші партнери та всі ті країни, які опонують РФ, мають задіяти дієві механізми впливу на цю країну, включаючи застосування санкцій і перегляд політки щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2»", - сказав він.

Голова МЗС нагадав, що, відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, підписантом якої є і Росія, отруєння людини за допомогою нервово-паралітичної речовини є використанням хімічної зброї та грубим порушенням міжнародного права. Він також зауважив, що цей замах на життя Навального не має залишитися безкарним.

"Цей злочин не повинен залишитися безкарним. Оскільки події 2014 року - а можна подивитися й на ситуацію 2008 року, коли Росія напала на Грузію, - показують, що безкарність лише спонукає РФ до нових агресивних дій і нових злочинів", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок". Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявляли, що отруєння не було.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прокоментувала заяву німецьких фахівців і заявила, що Навальний став жертвою злочину, бо його "хотіли змусити замовчати". Вона зробила щодо Росії жорстку заяву, але при цьому виступила на захист газопроводу.

3 вересня сенатор США Коттон закликав Німеччину зупинити "Північний потік-2", щоб притягти росіян до відповідальності за отруєння Навального.