Навальный, «Новичок» и транзит Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». Об этом в ходе брифинга сказала канцлер Германии Ангела Меркель . Ещё раз: не какой-то всеми забытый учёный, не журналист, не сотрудник штаба главного коррупционного расследователя из РФ; об этом заявила глава немецкого правительства. Это ничего другого не означает, кроме как внесения дополнительного напряжения в отношения России и Запада. И для Кремля, с которым зачастую могла долго и терпеливо говорить только Меркель, это – плохой знак. Вряд ли случившееся повлияет на строительство «Северного потока – 2» (хотя всё возможно), но очевидно, что портить Москве отношения с Берлином в столь турбулентный для восточноевропейского региона период точно не с руки.

Фото: EPA/UPG Ангела Меркель выступает с заявлением об отравлении Навального, Берлин, 2 сентября 2020 г.

Много вопросов, очень много. Кто отравил? Доступ к боевому веществу данного типа могли иметь только специализированные структуры РФ. Откуда конкретно поступал приказ, и какая конечная цель ставилась? Как в немецкой лаборатории проходила экспертиза вещества? Ведь (и об этом вам скажет любой химик) провести подобный анализ возможно лишь при наличии исходника. Да и вообще, если уж на то пошло, почему все ключевые российские оппозиционеры оказываются в Германии?

Однако самое важное ныне – это понять, отчего отравление произошло именно сейчас, в так называемый транзитный период путинской власти (как об этом многие говорят у стен Кремля), какую «красную черту» перешёл Навальный?

Наличествует несколько важных моментов, которые имеет смысл обсуждать. Ясно же, что в России, учитывая события в Хабаровске, отдельно в Беларуси, тоже прощупывают возможность для революций. И вряд ли здесь у Кремля есть время до проблемного 2024 года. Вопрос с транзитом власти попытаются решить раньше. Вероятно, кому-то хочется, чтобы всё было не по сценарию Путина.

В чём негатив Хабаровска? Есть любимый сукин сын. В чём позитив Беларуси? Там его попросту нет. В России его тоже быть не должно. Или должен быть некто иной – человек, понятный силовому аппарату и Кремлю. И в этом кроется также важный, интересный нюанс.

Фото: EPA/UPG Скорая привезла оппозиционера Навального в клинику Шарите в Берлине, 22 августа 2020

Навального убрали потому, что он мог навредить планам Путина и стать лидером революции, потому что, пускай и минимально, он угрожал руководству РФ? Или же причина как раз и состоит в том, что на него многие во властных кабинетах и рассчитывали? Ведь не стоит забывать, что бывшего премьера РФ Дмитрия Медведева и его окружение во многом задвинули из-за их токсичности. А кто её информационно поддерживал? Навальный с его расследованиями. Откуда он получал все эти данные? Явно не от обычных прохожих.

Да, это говорит о том, что часть российской политической элиты, отдельные силовики попросту злы на Навального, что многие с ним хотят поквитаться. Но также не стоит забывать, что в обновленной Конституции РФ обнуление коснулось не только действующего президента, но и бывшего.

Мне представляется, что самый важный вопрос, который следует задать людям, пристально анализирующим происходящее, звучит следующим образом: стал ли Алексей Навальный врагом для Путина и его окружения или же для людей, которые жаждут ухода российского президента?

Фото: navalny.com

Кому он перешёл дорогу: тем, кто хочет уберечь Путина, или тем, кто этого не хочет? К слову, нужно также понять, зачем Навальный пытался принимать активное участие в протестах в Хабаровске и в Беларуси и кому он там помешал.

А пока стоит обратить особое внимание на события, которые с каждым новым днём будут разворачиваться в России. Транзит власти начался. Однако пока неясно, кто его начал.