​​Байден розкритикував Трампа за відсутність реакції на отруєння Навального

"Спосіб нападу не залишає сумнівів щодо того, на кому лежить відповідальність - це Російська держава".

Колишній віцепрезидент США, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден розкритикував Дональда Трампа за відсутність реакції на заяву Німеччини про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться у заяві Байдена, опублікованій на його сайті.

"Знову Кремль застосував свою улюблену зброю - "Новачок", намагаючись змусити замовчати політичного опонента. Спосіб нападу не залишає сумнівів щодо того, на кому лежить відповідальність - це Російська держава. Цей епатажний і нахабний замах на життя пана Навального - лише один останній інцидент за довгу історію вбивств та отруєнь дисидентів, журналістів-розслідувачів, антикорупційних активістів та лідерів опозиції за часи режиму Путіна. Цей режим настільки параноїчний, що не бажає терпіти будь-яку критику чи незгоду", - наголосив Байден.

На його думку, Кремль вважає, що може діяти безкарно. А Трамп відмовився протистояти Путіну, назвавши його "дивовижною людиною ".

"Він (президент США, - ред.) нічого не сказав щодо повідомленні спецслужб про те, що Путін призначив нагороду за голови американських солдатів в Афганістані. Він не засудив напад на Навального. Його мовчання - це співучасть ", - йдеться в заяві Байдена.

"Як президент я буду робити те, що відмовляється робити Трамп - працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб залучити режим Путіна до відповідальності за його злочини", - додав кандидат в президенти США.

Нагадаємо, раніше американський сенатор Том Коттон закликав Німеччину зупинити "Північний потік - 2" після отруєння Навального.

20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення його за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite навпаки були впевнені, що Навальний був отруєний. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

Німеччина попередила Росію про санкції в разі доведення отруєння Навального. А канцлер Ангела Меркель, коментуючи висновки експертів, заявила, що Навальний став жертвою злочину.