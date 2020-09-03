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Туск: Лукашенко хотів створити союзну державу з Україною і стати її президентом

На думку Туска, так Лукашенко хотів убезпечити Білорусь від російської агресії, а себе - від втрати влади у країні.

Туск: Лукашенко хотів створити союзну державу з Україною і стати її президентом
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Президент Білорусі Олександр Лукашенко навесні 2014 року пропонував тодішньому голові польського уряду Дональду Туску переконати ЄС підтримати об'єднання України та Білорусі у єдину союзну державу на чолі з самим Лукашенком.

Про це Туск розповів у інтерв'ю польському виданню onet.pl.

"Мені тоді зателефонував Лукашенко, я все ще був прем'єр-міністром, і він прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею про союз Білорусі та України з ним в якості президента обох країн", - сказав Туск.

На думку Туска, так Лукашенко хотів убезпечити Білорусь від російської агресії, а себе - від втрати влади у країні.

"Тоді всі боялися, що Росія не зупиниться на анексії Криму, а Лукашенко побоюється неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого може стати не тільки Україна, але і Білорусь. І це теж могло означати його кінець", - пояснив Туск.

Нагадаємо, минулого року лідери РФ та БІлорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися створити єдині парламент і уряд. Повідомлялося, що планована Союзна держава - це наддержавне об'єднання РФ і Білорусі з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного і культурного просторів.

Втім, вже за місяць Лукашенко заявив, що ніхто не збирається здавати незалежність і суверенітет країни, "навіть братній Росії".

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