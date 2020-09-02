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Меркель прокоментувала отруєння Навального

"Його хотіли змусити замовчати".

Меркель прокоментувала отруєння Навального
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала заяву німецьких фахівців про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи "Новачок".

Брифінг канцлерки транслював телеканал Deutsche Welle.

Меркель наголосила, що доля Навального привернула увагу всього світу і зараз у Німеччини є серйозні питання, на які повинен відповісти Кремль.

"Навальний - жертва злочину, його хотіли змусити замовчати. Я засуджую те, що з ним сталося", - сказала вона.

Меркель наголосила, що Німеччина проінформує своїх партнерів по НАТО та ЄС про результати розслідування отруєння. Вони обговорять ситуацію та визначаться зі спільною реакцією щодо дій Росії.

Нагадаємо, лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що російського опозиційного політика Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

20 серпня  Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі ж заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Пізніше німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ речовиною, схожою на "Новачок". У Німеччині також попередили Росію про санкції в разі доведення отруєння Навального.

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