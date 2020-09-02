Меркель прокоментувала отруєння Навального

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала заяву німецьких фахівців про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи "Новачок".

Брифінг канцлерки транслював телеканал Deutsche Welle.

Меркель наголосила, що доля Навального привернула увагу всього світу і зараз у Німеччини є серйозні питання, на які повинен відповісти Кремль.

"Навальний - жертва злочину, його хотіли змусити замовчати. Я засуджую те, що з ним сталося", - сказала вона.

Меркель наголосила, що Німеччина проінформує своїх партнерів по НАТО та ЄС про результати розслідування отруєння. Вони обговорять ситуацію та визначаться зі спільною реакцією щодо дій Росії.

LIVE: Chancellor Angela Merkel makes a statement about the poisoning of Russian opposition politician Alexei Navalny. https://t.co/CD2pDfH2NH — DW News (@dwnews) September 2, 2020

Нагадаємо, лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що російського опозиційного політика Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі ж заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Пізніше німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ речовиною, схожою на "Новачок". У Німеччині також попередили Росію про санкції в разі доведення отруєння Навального.