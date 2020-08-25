У Путіна прокоментували заяву німецьких лікарів щодо отруєння Навального

Кремль не вважає, що потрібно починати розслідування.

Кремль назвав поспішною та некоректною заяву німецьких лікарів і влади про те, що російській опозиціонер Олексій Навальний був отруєний.

Про це заявив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

"Ми не розуміємо, на основі чого наші німецькі колеги так поспішають, вживаючи слово отруєння. Ця версія була однією з перших, яку розглядали наші лікарі, але речовину поки не встановлено", - заявив Пєсков.

За його словами, "медична аналітика збігається у наших і німецьких лікарів, але висновки відрізняються".

"Наші лікаря готові надати зразки перших аналізів, запропонувати німецьким колегам обмінюватися біологічними матеріалами", - заявив речник Путіна.

Він заявив також, що Кремль "не бачить нічого нового" у заяві німецької клініки "Шаріте", де зараз перебуває Навальний.

"Факт зниженого рівня холінестерази був установлений у перші години нашими медиками у лікарні в Омську", - заявив Пєсков.

Він додав, що Росія може "тільки частково погодитися" з твердженням влади Німеччини про ймовірне отруєння, "оскільки треба було сказати, що також є ймовірність другого, третього, четвертого варіанту".

Пєсков заявив, що поки що для розслідування щодо того, чи був Навальний отруєний, нема приводу. Він сказав, що лікарі спочатку повинні знайти речовину, яка повпливала на політика.

Нагадаємо, що Олексій Навальний знаходиться в комі з 20 серпня, після того як йому стало погано в літаку, що летів з Томська в Москву. Соратники політика вважають, що його могли отруїти.

Навальний майже дві доби знаходився в клініці в Омську, після чого його транспортували до Берліна. Майже добу лікарі омської клініки відмовлялися видати дозвіл на його транспортування, пояснюючи це нестабільним станом пацієнта. Соратники Навального вважали, що це робилося навмисно - щоб приховати сліди присутності токсину в організмі.

Лікарі омської лікарні заявляли, що діагноз був доведений до відома його близьких. Омський мінохоронздоров'я підкреслював, що аналізи не виявили в організмі Навального токсинів, зате знайшли алкоголь та кофеїн. Головний лікар заявив, що "основний робочий діагноз" - порушення обміну речовин.

Учора німецькі лікарі підтвердили, що Навальний був отруєний.

"Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Конкретну речовину поки що не встановлено, розпочато більш широкий аналіз", - йдеться у повідомленні на сайті клініки.

Зазначається, що дія токсину доведена декілька разів у незалежних лабораторіях. Найвідоміша речовина з цієї групи - "Новачок".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас виступили із спільною заявою, в якій вимагають від Росії всебічного розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального.