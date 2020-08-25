Тихановська зустрілась із заступником держсекретаря США

Заступник державного секретаря США Стівен Біган закликав владу Білорусі прийняти посередництво від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) для врегулювання ситуації в країні.

Про це американський високопосадовець заявив у столиці Литви Вільнюсі після зустрічі з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською, передає Reuters.

"США не можуть і не будуть вирішувати, як розвиватимуться події в Білорусі, це право народу Білорусі", - підкреслив Стівен Біган.

Він також додав, що Сполучені Штати не бачать жодних ознак запланованого російського військового втручання в Білорусь.

У свою чергу Тихановська подякувала США за підтримку мирних демонстрантів в Білорусі, інформує телеграм-канал опозиції Страна Для Жизни.

"Ми завжди говорили, що готові говорити і прагнемо до мирного врегулювання. Ми відкриті для посередництва міжнародних організацій з метою сприяння діалогу. Ми також вимагаємо об'єктивного розслідування злочинів, скоєних білоруською владою проти свого народу. Водночас ми закликаємо всі країни поважати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі", - сказала Тихановська.

Нагадаємо, 23 серпня у Мінську пройшов багатотисячний марш свободи. Головна вимога мітингувальників - Лукашенко має піти з посади президента.

У країні тривають страйки та акції протесту проти насильства силовиків щодо протестувальників.