Нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич викликали на допит у Білорусі

Двох членів Координаційної ради опозиції вже затримали.

Нобелівську лауреатку з літератури білоруську письменницю Світлану Алексієвич викликали в Слідчий комітет Білорусі.

Її хочуть допитати у вівторок, 25 серпня, як свідка у кримінальній справі, порушеній за фактом створення Координаційної ради опозиції і спробою захоплення державної влади. Алексієвич є членом президії ради.

Про це інформує Belsat у своєму Telegram-каналі.

Раніше сьогодні у Мінську біля тракторного заводу ОМОН затримав членів президії Координаційної ради опозиції - довірену особу екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову і представника страйкому МТЗ Сергія Дилевського. Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу.

Окрім них та Алексієвич, до президії Координаційної ради також входять соратниця Світлани Тихановської, голова виборчого штабу ексбанкіра Віктора Бабарика Марія Колеснікова, юрист Максим Знак, міжнародна медіаторка Лілія Власова та Павло Латушко - ексдиректор Купаловського театру, звільнений з посади за симпатії до білоруської опозиції.

Лукашенко назвав координаційну раду опозиції спробою захоплення влади.

Протести у Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів. ОМОН жорстоко затримував мітингувальників. Відомо про щонайменше чотири жертви протестів.

По неділях другий тиждень поспіль у Мінську проводять багатотисячні марші свободи. Головна вимога мітингувальників - Лукашенко має піти з посади президента.