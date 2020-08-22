ООН: під час протестів у Білорусі загинули чотири людини

В ООН заявили, що під час протестів у Білорусі загинули чотири людини, доля ще восьми невідома. Про це йдеться у заяві представника Управління Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троссел, яку опублікували в п’ятницю на сайті управління.

"Ми нагадуємо владі Білорусі про абсолютну заборону тортур і повторюємо заклик, зроблений минулого тижня Верховним комісаром, до негайних, ретельних, незалежних і неупереджених розслідувань усіх заяв про порушення прав людини. Серед них загибель чотирьох осіб унаслідок травм, отриманих під час акцій протесту", - сказано у заяві.

Зазначено, що вісім осіб зникли після початку протестів 9 серпня.

Більша частина з декількох тисяч людей, які були затримані в зв'язку з протестами, наразі звільнені.

"Але ми як і раніше серйозно стурбовані тим, що, за повідомленнями, все ще перебувають під вартою понад 100 осіб, зокрема приблизно 60 осіб, обвинувачених у злочинних діях, можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення в зв'язку з їх участю в переважно мирних демонстраціях", - наголосили в Організації.

В ООН також стривожені повідомленнями про широкомасштабні тортури і жорстоке поводження із затриманими, зокрема з журналістами, і особливо з дітьми.

Нагадаємо, МВС Білорусі раніше повідомив про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв.

За офіційною версією, 34-річний Олександр Тарайковський загинув під час протестів у Мінську 12 серпня нібито через те, що у нього в руках вибухнула "саморобна бомба". Агентство Associated Press опублікувало фото, яке спростовує версію силовиків.

25-річного Олександра Вихора затримали 9 серпня під час протестів в Гомелі і заарештували на 10 діб. В ізоляторі у нього, за офіційною версією, «різко погіршилося самопочуття», і він помер у лікарні. Рідним Вихора заявили, що він помер від «передозування наркотиками».

Рідні 19-річного Артема Порукова, якого в МВС назвали третьою жертвою протестів, кажуть, що він не брав участі в жодних масових заходах. Вночі 16 серпня його збила машина, коли той йшов додому.

Також відомо, що 19 серпня у військовому госпіталі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов, якого під час акції протесту в Бресті 11 серпня поранили в голову. За словами родичів чоловіка, він не бився і ні з ким не конфліктував, а просто йшов. У Слідкомі Білорусі визнали, що Шутову вистрілили в голову, заявивши, що він "напав на правоохоронців і намагався заволодіти зброєю одного із них".