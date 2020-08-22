Тихановська не планує висуватися на пост президента Білорусі

Раніше вона оголосила про готовність стати національним лідером.

Білоруський опозиційний політик Світлана Тихановська не висуватиме свою кандидатуру на пост президента Білорусі в разі проведення нових виборів.

Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу "Белсат", передає TUT.BY.

"Безумовно, звільнення політв'язнів - це вимога всіх страйкуючих, всього білоруського народу. Я не планую сама [висуватися]", - сказала Тихановська, відповідаючи на питання про перспективи участі у можливих виборах її або її чоловіка – блогера Сергія Тихановського.

Відповідаючи на питання, яку країну, людину або організацію вона бачить в переговорах з владою Білорусі, Тихановська зазначила, що це, питання має вирішуватися всередині країни без втручання ззовні.

Нагадаємо, що 17 серпня Світлана Тихановська оголосила про готовність стати національним лідером. Вона також закликала білоруських силовиків перейти на бік протестувальників.