"Народ Білорусі вже ніколи не зможе прийняти Лукашенка", - Тихановська

Лідерка опозиції закликала до продовження страйків, щоб домогтися нових "чесних, прозорих і відкритих" виборів.

Лідерка опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська повідомила, що наразі питання про її повторне висунення в президенти країни не розглядається.

Про це вона заявила на своїй першій пресконференції, організованій у Литві.

Вона також додала, що повернеться на територію республіки, коли буде почуватися там у цілковитій безпеці.

"Наше нове завдання - домогтися нових чесних, прозорих і відкритих виборів. Я шалено люблю свою батьківщину, я дуже хочу туди повернутися. І я повернуся туди обов'язково, коли буду почуватися там у безпеці", - заявила політик.

Водночас, як зазначила Тихановська, створена координаційна рада з трансферу влади в Білорусі активно працює з усіма підприємствами країни, які страйкують, щоб домогтися організованих і єдиних дій проти нинішнього політичного режиму країни.

"Ми закликаємо всі ті заводи і фабрики, на яких оголошено страйк, створити страйкоми, з якими спілкується наша координаційна рада, через які ми спілкуємося зі страйкарями", - акцентувала вона.

Опозиційна лідерка також зауважила, що російське керівництво не намагалося з нею зв’язатися для подальших перемовин щодо ситуації в Білорусі. Разом з тим, відповідаючи на питання про можливу агресію проти її країни з боку РФ, Тихановська закликала "всі країни світу поважати суверенітет Республіки Білорусь".

Політик зазначила, що не знає, як довго триватимуть вуличні демонстрації, проте повідомила, що навряд чи білоруський народ прийме президента Лукашенка.

"Народ Білорусі вже ніколи не зможе прийняти нинішнє керівництво. Він не зможе пробачити і забути все те насильство, яке відчули наші громадяни під час мирних демонстрацій", - сказала Тихановська.

Лідерка опозиції дуже сподівається, що Лукашенко почує протестувальників і зрозуміє, що ті хочуть змін.

"Я дуже сподіваюся, що здоровий глузд переважить і народ Білорусі буде почуто, а керівництво вийде на діалог і відбудуться ті самі нові прозорі, чесні вибори", - заявила Тихановська.

Нагадаємо, опозиція в Білорусі скликає на 23 серпня новий протестний марш. Його організатори, "лідери Координаційної ради мають намір виступити з важливою програмною заявою. Це переверне все!"

Нагадаємо, Координаційна рада білоруської опозиції виступає за проведення перевиборів і мирну передачу влади.