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Лікарі не дають дозволу на транспортування Навального за кордон (оновлено)

В організмі політика начебто знайшли отруту, яка "небезпечна не тільки для нього, а й для оточення".

Стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення. Тож попри бажання родичів він залишається у лікарні швидкої допомоги №1 м. Омська.

Про це повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

"Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо", - написала вона у твіттері.

За її словами, до цього моменту лікарі запевняли, що готові санкціонувати транспортування.

"Тому ми в найкоротші терміни організували транспортування. Тепер, в останній момент, лікарі не дають дозволу", - зазначила Ярмиш.

Речниця опозиційного політика вважає, що заборона на транспортування Навального потрібна тільки для того, щоб потягнути час і дочекатися, поки отруту в його організмі більше не можна буде відстежити.

"При цьому кожна година зволікання створює критичну загрозу його життю", - наголошує Кіра Ярмиш.

Головний лікар омської лікарні швидкої допомоги №1 Олександр Мураховський заявив, що російські лікарі, залучені до лікування Навального, не гірші від німецьких.

Коментар медика опублікував журналіст "Дождя" Ілля Шепелін.

Мураховський заявив, що результати нових аналізів і діагноз будуть готові протягом двох діб. "Ті, які ми сьогодні отримали, вони негативні", - сказав медик.

Оновлення. За даними поліції, в організмі Навального "виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення", повідомила Ярмиш. Назви речовини не повідомляють нібито через таємницю слідства. Офіційно про виявлення отрути не повідомляється. 

Лікарі на це повідомлення не реагують.

Як пише МБХ Медіа, що дружина політика Юлія Навальна розповіла, що всім, хто перебуває поряд з Навальним потрібні спеціальні костюми. Тому їй відмовляються віддавати Олексія.

Нагадаємо, що Олексій Навальний втратив свідомість під час перельоту з Томська до Москви вранці 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську, де його доправили до лікарні. Попереднім діагнозом назвали токсичне отруєння.

Навальний не приходив до тями та впав у кому. Його підключили апарату ШВЛ. Його стан лікарі називали стабільно важким.

Ангела Меркель та Еммануель Макрон заявили, що клініки Німеччини та Франції готові надати медичну допомогу Олексію Навальному. У ніч на 21 серпня в Омськ з Німеччини вилетів літак, щоб забрати політика.

Точний діагноз Олексія Навального досі невідомий.

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