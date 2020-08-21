Лікарі не дають дозволу на транспортування Навального за кордон (оновлено)

В організмі політика начебто знайшли отруту, яка "небезпечна не тільки для нього, а й для оточення".

Стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення. Тож попри бажання родичів він залишається у лікарні швидкої допомоги №1 м. Омська.

Про це повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

"Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо", - написала вона у твіттері.

Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.

Решния родственников для его перевозки недостаточно. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

За її словами, до цього моменту лікарі запевняли, що готові санкціонувати транспортування.

"Тому ми в найкоротші терміни організували транспортування. Тепер, в останній момент, лікарі не дають дозволу", - зазначила Ярмиш.

При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Речниця опозиційного політика вважає, що заборона на транспортування Навального потрібна тільки для того, щоб потягнути час і дочекатися, поки отруту в його організмі більше не можна буде відстежити.

"При цьому кожна година зволікання створює критичну загрозу його життю", - наголошує Кіра Ярмиш.

Головний лікар омської лікарні швидкої допомоги №1 Олександр Мураховський заявив, що російські лікарі, залучені до лікування Навального, не гірші від німецьких.

Коментар медика опублікував журналіст "Дождя" Ілля Шепелін.

Мураховський заявив, що результати нових аналізів і діагноз будуть готові протягом двох діб. "Ті, які ми сьогодні отримали, вони негативні", - сказав медик.

Главврач омской больницы:

— Под ответственность родственников мы не можем позволить транспортировку Навального

— Вы готовы консультироваться с немецкой больницей, куда хотят отвезти Навального?

— Мы не считаем, что специалисты из Бурденко и Пирагова хуже,чем из немецкой больницы pic.twitter.com/jTpRTX1MuJ — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) August 21, 2020

Оновлення. За даними поліції, в організмі Навального "виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення", повідомила Ярмиш. Назви речовини не повідомляють нібито через таємницю слідства. Офіційно про виявлення отрути не повідомляється.

Лікарі на це повідомлення не реагують.

Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что «тайна следствия». Врачи не реагируют на сообщение — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Як пише МБХ Медіа, що дружина політика Юлія Навальна розповіла, що всім, хто перебуває поряд з Навальним потрібні спеціальні костюми. Тому їй відмовляються віддавати Олексія.

Нагадаємо, що Олексій Навальний втратив свідомість під час перельоту з Томська до Москви вранці 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську, де його доправили до лікарні. Попереднім діагнозом назвали токсичне отруєння.

Навальний не приходив до тями та впав у кому. Його підключили апарату ШВЛ. Його стан лікарі називали стабільно важким.

Ангела Меркель та Еммануель Макрон заявили, що клініки Німеччини та Франції готові надати медичну допомогу Олексію Навальному. У ніч на 21 серпня в Омськ з Німеччини вилетів літак, щоб забрати політика.

Точний діагноз Олексія Навального досі невідомий.