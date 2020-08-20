Прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу через створення Координаційної ради опозиції

Максимальне покарання за статтею про захоплення влади передбачає п’ять років позбавлення волі.

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за статтею про захоплення влади через створення координаційної ради опозиції.

Про це інформує пресслужба прокуратури.

"Створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на завдання шкоди національної безпеки республіки Білорусь", - вважає генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк.

Прокуратура стверджує, що "створення подібних органів законодавством не передбачене", а їхня діяльність неконституційна.

Максимальне покарання за статтею про захоплення влади передбачає п’ять років позбавлення волі.

Перше робоче засідання Координаційної ради з передачі влади в Білорусі відбулося 19 серпня. Напередодні у штабі кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика журналістам був представлений склад "Координаційної ради щодо трансферу влади", повідомляє Радіо Свобода.

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента - Світлана Тихановська - про створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі оголосила 14 серпня. До ради увійшли представники громадянського суспільства, відомі білоруси, зокрема нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Сама Тихановська досі перебуває в Литві.

Лукашенко назвав координаційну раду опозиції спробою захоплення влади і пригрозив опозиції "всіма відповідними наслідками".