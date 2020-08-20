У білоруському Гродні місцева влада прийняла вимоги протестувальників
У білоруському Гродні місцева влада прийняла вимоги протестувальників
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Помер Борис Патон
Помер Борис Патон
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
ГоловнаСвіт

Прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу через створення Координаційної ради опозиції

Максимальне покарання за статтею про захоплення влади передбачає п’ять років позбавлення волі.

Прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу через створення Координаційної ради опозиції
Генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк.
Фото: wikimedia.org

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за статтею про захоплення влади через створення координаційної ради опозиції.

Про це інформує пресслужба прокуратури.

"Створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на завдання шкоди національної безпеки республіки Білорусь", - вважає генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк.

Прокуратура стверджує, що "створення подібних органів законодавством не передбачене", а їхня діяльність неконституційна.

Максимальне покарання за статтею про захоплення влади передбачає п’ять років позбавлення волі.

Перше робоче засідання Координаційної ради з передачі влади в Білорусі відбулося 19 серпня. Напередодні у штабі кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика журналістам був представлений склад "Координаційної ради щодо трансферу влади", повідомляє Радіо Свобода.

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента - Світлана Тихановська - про створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі оголосила 14 серпня. До ради увійшли представники громадянського суспільства, відомі білоруси, зокрема нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Сама Тихановська досі перебуває в Литві.

Лукашенко назвав координаційну раду опозиції спробою захоплення влади і пригрозив опозиції "всіма відповідними наслідками".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також