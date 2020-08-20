Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд розглянути питання повернення ​останків рабі Нахмана з Умані

Автор петиції також просить провести термінове слухання з цього питання, щоб перепоховати цадика до святкування Рош га-Шана.

Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, а також Єврейське агентство відповісти на петицію і пояснити, чому влада країни не працює над тим, щоб повернути останки відомого цадика рабі Нахмана з Умані.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, зокрема jewishpress.com.

Петицію за допомогою адвоката подав Шарон Шельцер, який є послідовником брацлавського хасидизму.

Автор петиції також просить Верховний суд провести термінове слухання з цього питання, оскільки паломництво брацлавських хасидів до Умані, де розташована могила відомого рабина, залишається під питанням через карантинні обмеження. Слухання, на думку укладачів документа, повинно пройти якомога швидше, щоб перепоховати цадика до святкування Рош га-Шана.

У петиції згадуються випадки, коли Ізраїль повертав на батьківщину останки видатних особистостей, а також спроби ізраїльської влади повернути рабі Нахмана.

Нагадаємо, Новий рік за іудейським календарем хасиди всього світу зустрічатимуть у період з 29 вересня по 1 жовтня. Щорічні культові заходи з нагоди Рош га-Шана відбуваються на могилі цадика Нахмана в Умані та в приміщенні місцевої синагоги, куди в цей час з'їжджаються тисячі хасидів.

Цього року через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження уряди України й Ізраїлю закликали паломників утриматися від відвідин Умані на свято Рош га-Шана.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського. 17 серпня голова МВС України Арсен Аваков заявив, що уряд підтримав рішення про обмеження відвідин іноземцями Умані.