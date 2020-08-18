Олександр Цебрій очікує зустрічі із Зеленським, щоб розповісти йому про загрозу паломництва хасидів.

Міський голова Умані Олександр Цебрій заночував у спальному мішку біля порога Офісу президента в ніч з 17 на 18 серпня.

Фото: PavlovskyNews

З учорашнього дня мер очікує зустрічі з Володимиром Зеленським, щоб розповісти йому про загрозу паломництва хасидів.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Зазначається, що Цебрій виступає проти приїзду в період карантину іноземців із червоної зони, де найбільше заражених Covid-19. За його даними, вже 300-400 паломників-хасидів прибуло в Умань.

Фото: PavlovskyNews

Фото: PavlovskyNews

"Мера обурило, що людей навіть не перевіряють на кордоні на наявність довідки про відсутність COVID-19. І зараз йому ніхто не може дати гарантій безпечного святкування в Умані єврейського Нового року - Рош га-Шана, на який з'їжджаються паломники", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

17 серпня глава МВС України Арсен Аваков заявив, що уряд підтримав рішення про обмеження на відвідування іноземцями Умані на свято Рош га-Шана цього року.

18 серпня мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

Сьогодні, 18 серпня, уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.