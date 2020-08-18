У школах помаранчевої зони вчителі викладатимуть у захисному щитку, - головний санлікар

МОЗ також пропонує починати уроки в різний час для різних вікових груп, щоб мінімізувати контакти учнів між собою.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вчителі будуть викладати в захисному щитку в школах помаранчевої зони.

Про це він розповів на конференції "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021", передають "Українські Новини".

"У помаранчевій зоні ми дамо рекомендації вчителям все-таки надягати захисний щиток, який є прозорим, який дозволяє передавати емоції", - сказав Ляшко.

У той самий час учителям у зеленій зоні буде необов'язково носити маску під час уроку.

Ляшко також зазначив, що вчителі з температурою вище від 37,2 градуса не будуть допущені до школи.

Міністерство охорони здоров'я також пропонує починати уроки в різний час для різних вікових груп, щоб мінімізувати контакти учнів між собою. Учителі також повинні питати в учнів про їх самопочуття, щоб у разі чого виявити симптоми коронавірусу.

У шкільних туалетах повинні бути тільки сухі одноразові серветки, мило має бути рідким.

Ляшко також додав, що в червоній зоні буде введено онлайн-навчання, але тільки на період перебування регіону в цій зоні.

Нагадаємо, 22 липня Кабінет Міністрів змінив норми карантину та продовжив його до 31 серпня. Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що нова постанова, залежно від епідситуації в регіоні чи адміністративно-територіальних одиницях, встановлює червоний, помаранчевий, жовтий і зелений рівні небезпеки поширення COVID-19.

Раніше міністр зазначив, що нові норми карантину в Україні гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності. Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу.