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Кількість хворих на COVID-19 у херсонській міській лікарні збільшилась до 30, троє людей померли

Службове розслідування має закінчитися до кінця тижня.

Кількість хворих на COVID-19 у херсонській міській лікарні збільшилась до 30, троє людей померли
Архивне фото
Фото: bigkiev.com.ua

У міській лікарні Херсона імені Лучанського кількість хворих на коронавірус збільшилася до 30 осіб.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Він наголосив, що службове розслідування стосовно подій у лікарні має завершитися до кінця тижня

"У мене прохання прискорити розслідування та зробити висновки з цієї події, щоб у майбутньому унеможливити подібні ситуації в інших закладах охорони здоров'я. Тому очікую пропозицій за результатами цього розслідування до кінця тижня”, - сказав Гусєв.

Наразі в лікарні ім. Лучанського виявлено 30 випадків інфікування коронавірусом: 18 медичних працівників; працівник лікарні, який не є медиком; 5 пацієнтів, які перебували на лікуванні;  6 осіб, які контактували з інфікованими.

10 осіб з цього осередку перебувають в обласній інфекційній лікарні, з них восьмеро осіб – медичні працівники, 2 особи у стані середньої важкості, 20 осіб спостерігаються вдома.

Троє хворих померли.

Нагадаємо, 6 серпня Херсонську міську лікарню закрили на два тижні через спалах коронавірусу.

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