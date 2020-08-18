У львівській лікарні помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

"Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає".

У Львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер чоловік, якому на початку серпня вперше в Україні пересадили підшлункову залозу.

Про це повідомляють на сторінці лікарні у фейсбуці.

"Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер… Це величезна втрата не лише для його рідних, а й для всього нашого колективу та тих, хто вболівав і переживав за чоловіка. Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції", - йдеться в повідомленні.

Лікарі повідомляють, що тривалий час стан чоловіка був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Але потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися, і ані операція, ані подальша реанімація вже не мали ефекту.

"Трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час як два інші отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, аби цей шанс був і в Андрія. На жаль, доля вирішила інакше", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов вважає, що питання трансплантації є одним із пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров’я, на цю галузь на 2020 рік виділили 112 млн гривень.