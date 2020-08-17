Мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд в місто хасидів

Міський голова Умані Олександр Цебрій прибув з наметом і розкладачкою під Офіс президента, вимагаючи не допустити в місто масового приїзду хасидів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, має намір залишатися під Офісом президента доти, поки не обговорить із Зеленським ситуацію з можливим приїздом хасидів.

Олександр Цебрій. Фото: Цензор.НЕТ

"Рішення дозволити хасидам святкувати в цьому році, як зазвичай, є дивним. Основна частина паломників має приїхати з держави Ізраїль. Дозволили приїзд від 5 до 10 тисяч осіб. Насьогодні Ізраїль перебуває в" червоній зоні ", тобто, там підвищена небезпека зараження Ковід-19. Міністр охорони здоров'я Ізраїлю офіційно звернувся до України з проханням зробити все можливе, щоб традиційне святкування Рош га-Шана в цьому році не відбулося і щоб масово паломники в Умань не їхали. Але це звернення Ізраїлю проігнорували", – заявив він.

Мер додав, що передав своє звернення в секретаріат ОП і збирається ночувати під президентським офісом, якщо нині його не приймуть.

Він також спростував інформацію про те, що вимогою не допустити хасидів він позбавляє місто прибутку: "За минулий рік від податків уманчан, які надавали послуги хасидам, місто отримало в бюджет 7,5 млн грн. 2,5 млн ми заплатили за вивіз сміття та прибирання міста. Раніше це фінансував благодійний фонд, але три останні роки це фінансуємо ми. Інші додаткові витрати – значно збільшується водозабір, інші речі. Так скільки коштує життя уманчан - більше або менше 7,5 мільйона?" .

Нагадаємо, раніше уряд підтримав рішення МВС про обмеження відвідин іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана через пандемію коронавірусу. За словами Арсена Авакова, щороку до Умані приїздять 30-50 тисяч хасидів з різних країн, які протягом трьох днів святкують і проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця. Такий формат масового заходу під час пандемії створює ризики розповсюдження вірусу не лише для його учасників, а й для місцевого населення.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Минулоріч у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.