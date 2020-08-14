У гуртожитку медуніверситету в Запоріжжі виявили 29 хворих на COVID-19

У гуртожитку Запорізького державного медичного університету виявили випадки захворювання на коронавірус. Наразі відомо про 29 хворих, у 27 з них хвороба протікає безсимптомно.

Про це розповів директор КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради Володимир Шинкаренко, повідомляє "Укрінформ".

Наразі на лікуванні в лікарні перебуває 4 студентів медичного університету, всі іноземці.

Оперативний штаб протидії поширенню інфекційних хвороб вишу, який діє з 12 березня, невідкладно виявив контактних осіб, яким провели тести: серед іноземних студентів підтверджено 27 випадків безсимптомного перебігу коронавірусної інфекції, інших контактних осіб ізолювали.

Студентів госпіталізували в міську лікарню №7, а гуртожиток, де виявлено захворювання, взяли під посилену охорону. Також підвищено протиепідемічні заходи в усьому університеті.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявлено нову рекордну кількість захворювання на коронавірус COVID-19 - 1732, з них 110 дітей і 78 медпрацівників. Госпіталізовано 330 осіб.

Усього в Україні на ранок 14 серпня 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 - летальні, 46 797 пацієнтів одужали. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР.