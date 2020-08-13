Реєстр "Доступних ліків" поповнився 8 препаратами

Затверджено новий реєстр лікарських засобів, які підпадають під реімбурсацію (програма "Доступні ліки"). Новий реєстр містить 264 позиції лікарських засобів, що на 8 лікарських засобів більше, ніж було раніше. 85 із них повністю безплатні для пацієнтів.

Про це повідомляє пресцентр Національної служби здоров’я.

З 264 лікарських засобів 200 передбачено для лікування серцево-судинних захворювань, 48 – для діабету другого типу, 15 – для бронхіальної астми та один лікарський засіб для лікування ревматичних хвороб.

"У програму входять ліки як українських виробників – зараз їх 60%, так і іноземних – їх 40%, зокрема виробників з таких країн, як Угорщина, Німеччина, Румунія, Польща, Швейцарія, Франція, Ізраїль, Індія", - йдеться в повідомленні.

У Нацслужбі здоров’я запевняють, що ліки за програмою реімбурсації отримали вже понад 2,3 млн пацієнтів в Україні.

"Кожного дня близько 1 800 людей вперше отримують “Доступні ліки”. А за останні 7 днів “Доступні ліки” вперше отримали майже 11 тис. людей. Це означає - щотижня для близько 11 тис. людей лікування хронічних захворювань стає більш доступним. А отже, вони мають можливість регулярно вживати ліки, які допоможуть зберегти здоров’я та якість життя", - звітують у Нацслужбі.

Нагадаємо, програму "Доступні ліки", згідно з якою деякі категорії ліків можна отримати в аптеках безкоштовно або за невелику суму, Міністерство охорони здоров'я України запустило у квітні 2017 року.