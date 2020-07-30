НСЗУ підписала угоди про підвищені тарифи з центрами екстреної медицини

Національна служба здоров'я України підписала договори з центрами екстреної медичної допомоги щодо підвищених тарифів. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Доплата за цими угодами насамперед буде витрачатися на підвищення зарплат працівникам екстреної допомоги, зокрема і водіям "швидких".

"Для водіїв "швидких" зарплата має становити близько 10-12 тис. Ці цифри ми закладаємо в наступному році. Цьогоріч підвищення оплати "екстренки" на 40% має піти спочатку на підвищення зарплат", - пояснив Степанов.

Він додав, що також зараз ведеться робота з покращення якості екстреної медицини, зокрема розробка іншої маршрутизації. Вона полягає в тому, що пацієнта, приміром, з інфарктом одразу будуть госпіталізувати в спеціалізоване відділення.

На сторінці Нацслужби здоров'я України у Facebook повідомили, що підписання договорів про підвищені тарифи стало можливим після того, як МОЗ внесло зміни до паспорта бюджетної програми.

"Протягом кількох годин НСЗУ підписала додаткові угоди на збільшення тарифів з усіма 25 центрами ЕМД на суму 1 260 113 733 грн", - йдеться в повідомленні.

Сума контрактів центрів екстреної медичної допомоги з НСЗУ зросла з 4,7 млрд грн до майже 6 млрд грн.

"Уже сьогодні НСЗУ готова прийняти перші звіти від закладів на оплати за новими тарифами і оплачувати послуги, надані закладами", - підсумували в Службі.

Нагадаємо, що 28 липня Максим Степанов заявив, що через відсутність договорів про підвищені тарифи на ЕМД доручить "виправити ситуацію протягом тижня".

Він заявив, що уряд раніше ухвалив рішення про збільшення фінансування ЕМД на 40%, але з НСЗУ "є проблеми, вони вважають, що допустимо придумувати відмовки і не укладати договорів і годувати «завтраками» - мовляв, завтра все зробимо".

У НСЗУ відповіли, що не можуть почати укладати угоди без внесення змін до бюджетної програми, а це залежить саме від міністерства Степанова.