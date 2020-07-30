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Разумков упевнений, що Кравчук "буде більш ніж корисним у Мінському процесі"

Спікер Ради високо оцінив "великий досвід" першого президента.

Разумков упевнений, що Кравчук "буде більш ніж корисним у Мінському процесі"
Фото: Макс Левин

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає: якщо перший президент України Леонід Кравчук очолить українську делегацію в Тристоронній контактній групі у Мінську, він буде більш ніж корисним.

Про це голова парламенту сказав на пресконференції в Харкові, передає Інтерфакс-Україна.

"Я переконаний, що будь-які зміни мають бути на користь нашій державі. Якщо ми говоримо про Леоніда Макаровича, то це людина з великим досвідом - він буде більш ніж корисним у цьому процесі", - заявив Разумков.

Спікер Ради також зазначив, що хотів би особисто подякувати попередньому голові української делегації Леоніду Кучмі, який доклав максимум зусиль і ділився своїм досвідом у рамках роботи ТКГ.

28 липня стало відомо, що очільник української групи в ТКГ, другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження. Він представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року по вересень 2018 року. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку".

Торік у червні Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ.

20 травня президент Зеленський повідомив, що Кучма хоче піти з Мінського процесу і просить передати свої повноваження Резнікову.

29 липня стало відомо, що Зеленський обговорює з Кравчуком роботу в Контактній групі з питань Донбасу.

Цього ж дня віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що буде тимчасово очолювати українську делегацію в ТКГ.

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