Серед курсантів КПІ виявили ще 81 хворого на коронавірус

Кількість інфікованих коронавірусом курсантів Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зросла до 133.

Підтвердили ще 81 новий випадок захворювання серед мешканців гуртожитку, повідомили у пресслужбі КМДА.

"Учора фахівці лабораторного центру відібрали біологічні зразки у 107 осіб, які були контактними із захворілими. Результати досліджень ми отримали сьогодні. Крім того, 10 курсантів госпіталізовано до столичних медзакладів. Інші лікуються в гуртожитку під медичним наглядом", - повідомив в.о. директора державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» Сергій Чумак.

Він нагадав, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти. Після виявлення перших хворих у гуртожитку проведено відповідні заходи дезінфекції і наразі також проводиться поточна дезінфекція.

Нагадаємо, що про випадки захворювання на коронавірус серед курсанті КПІ стало відомо 26 липня. Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. 25 липня у закладі протестували ще 61 курсанта, який контактував із хворими. Серед них станом на 27 липня виявили 48 позитивних результатів, усього хворих було 52.