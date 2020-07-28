Для нормальної роботи електронної системи охорони здоров'я потрібно 28,8 млн грн, виділено лише 9 млн

Загальне фінансування, яке потрібне на розвиток та безперебійне функціонування електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), складає 104,2 млн грн. Про це сьогодні на брифінгу заявив директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ Дмитро Черниш.

З цієї суми 50,3 млн грн потрібно на розробку та створення нового функціоналу в ЕСОЗ, 25 млн грн - на адміністрування системи та 28,8 млн грн - на закупівлю обладнання (серверів), яке потрібне для дата центру. Тих потужностей, які має дата центр зараз, не вистачає для нормальної роботи.

"Сума в 104,2 млн грн була порахована та подана НСЗУ в складі бюджетного запиту на 2020 рік ще у листопаді 2019 року, - розповів Черниш. - Однак МОЗ погодило лише 9 мільйонів зі 104. Це лише третина від того, що потрібно для закупівлі обчислювальних потужностей в датацентрі для ЕСОЗ. Відповідно, цих коштів вистачило на закупівлю втричі менших ресурсів для обробки та зберігання інформації в ЕСОЗ. Що призвело до значних технічних затримок в роботі системи. Ресурсів просто не вистачає, щоб швидко обробляти інформацію".

На сьогодні, за даними НСЗУ, в системі містяться дані понад 30 мільйонів пацієнтів та реєстри понад 3 700 медичних закладів та близько 300 тис. медичних спеціалістів та працівників; щодня створюється понад 650 тисяч медичних записів, з них - понад 110 тисяч електронних направлень та понад 50 тисяч електронних рецептів; щогодини до центральної бази даних надходить 2,5 мільйона запитів, 700 - кожної секунди.

"Наразі всі відчули недостатність фінансування послуг датацентрів, але незабаром такі ж проблеми виникнуть і з послугами адміністрування, забезпеченням підтримки програмного коду, розробкою нових компонентів ЕСОЗ, - говорить Черниш. - Ці проблеми можна вирішити лише єдиним шляхом - виділенням достатнього обсягу коштів на закупівлі необхідних ресурсів. НСЗУ не наділено повноваженнями для таких дій. Це перебуває у повноваженнях Міністерства охорони здоров’я".

Сьогодні, за словами Черниша, система працює зі значними затримками обробки інформації, тому що її навантаження зросло в десятки разів.

Раніше на фейсбуці НСЗУ повідомлялося, що служба неодноразово зверталася до МОЗ (загалом було направлено 5 листів, починаючи з травня), а також спрямувала відповідні листи до Мінфіна та Кабінету Міністрів з проханням погодити необхідне фінансування. "На листи, адресовані МОЗ, відповідей ми не отримали. На сьогодні обсяг фінансування залишився без змін", - йшлося в повідомленні НСЗУ.