Половині з них будуть вводити справжній препарат, решті - плацебо.

У США 27 липня розпочалося найбільше на нині випробування вакцини від коронавірусу. Участь у ньому беруть 30 тисяч добровольців.

Досі немає гарантій, що експериментальна вакцина, розроблена Національним інститутом здоров’я та фармакологічною компанією Moderna, справді захищатиме від інфікування, пише CNBC.

Добровольці, які беруть участь у випробуваннях, не знають, дають їм справжній препарат чи плацебо. Після введення двох доз науковці пильно стежитимуть за реакцією на ліки і тим, яка з двох груп буде більш сприйнятлива до інфікування в природному середовищі, особливо в регіонах, де вірус досі не вдалося стримати. Наразі це вже третій етап тестування цієї вакцини.

Декілька інших вакцин, розроблених у Китаї та британським Оксфордським університетом цього місяця, перебувають на фінальному тестуванні у Бразилії та інших країнах, які сильно постраждали від пандемії.

Однак у США провести випробування вакцини складніше - влада встановила, що кожного місяця до осені фінансована урядом мережа запобігання коронавірусу має проводити одне випробування кандидата-лідера. В кожному такому випробуванні мають брати участь 30 000 добровольців.

Moderna отримала від Управління найвищих медико-біологічних випробувань США майже $1 мільярд доларів для розробки вакцини - 483 млн у квітні та додатково 472 млн у липні, пише "Голос Америки".

Нагадаємо, що раніше головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень.

25 липня в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу купити вакцину проти COVID-19, коли її буде виготовлено.