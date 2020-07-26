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МОЗ вніс дексаметазон в протокол лікування COVID-19

Степанов попросив українців не приймати ці ліки самостійно.

МОЗ вніс дексаметазон в протокол лікування COVID-19
Фото: youtube.com / Кабмін

Міністерство охорони здоров'я на минулому тижні внесло дексаметазон в протокол лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомив міністр Максим Степанов на щоденному брифінгу в неділю.

"Це гормональний препарат. Дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, при яких станах. Він застосовується виключно у кисневозалежних станах, коли людині дають кисень в зв'язку з розвитком дихальної недостатності", - розказав він.

Міністр попросив українців не застосовувати дексаметазон самостійно.

"Також були внесені зміни щодо використання лікарського засобу ремдесивір. Повністю були виключені з протоколу застосування таких ліків, як лопінавір та ритонавір. Також були внесені зміни щодо схем застосування гідроксихлорохіну. Зараз він буде використовуватися виключно при середній тяжкості перебігу хвороби в умовах стаціонару", - розказав Степанов.

Нагадаємо, що дексаметазон - це синтетичний глюкокортикостероїд, який має протизапальну та імунодепресивну дію. Головна лікарка Александрівської лікарні Людмира Антоненко говорила, що дексаметазон допомагає лікувати складні випадки, але жодним чином не впливає на вірус.

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