Перехід на 2D-систему для запобігання фальсифікації ліків завершиться за два роки, - МОЗ

Міністерство охорони здоров‘я планує, що перехід на систему 2D-кодування лікарських засобів для запобігання їх фальсифікацій, завершиться за 2-2,5 року.

Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він підкреслив, що, за даними ВООЗ, на ринку України до 10% лікарських засобів фальсифіковані, і назвав це "великим ризиком для здоров’я людей".

"Учора я провів зустріч з представниками українських фармацевтичних компаній, на якій ми обговорили заходи боротьби з цією проблемою, зокрема, запровадження 2D-кодування для всіх зареєстрованих в Україні ліків: як українського виробництва, так і імпортних. Це світова практика. Таке кодування робиться під час виробництва, потім вноситься у загальну систему, і шлях лікарського засобу простежується до самої аптеки. Звичайно, це поступовий процес – фармацевтичні виробництва мають зробити переобладнання ліній випуску лікарських засобів. Але вважаю, що за 2-2,5 року ми можемо повністю перейти на 2D-кодування", - наголосив міністр Максим Степанов.

Також очільник МОЗ повідомив, що в Україні триває впровадження системи електронних рецептів для боротьби з неконтрольованим відпуском лікарських засобів та з небезпечним самолікуванням.

У МОЗ повідомили, що, з квітня 2019 року за урядовою програмою "Доступні ліки" виписано понад 18 млн рецептів, щотижня е-рецепт отримують 8 тисяч нових пацієнтів.

2D код - маркування, двовимірний штрих-код на упаковці лікарських засобів. Він наноситься при виробництві ліків на заводах, а дані про це заносяться в єдину державну систему проведення моніторингу обігу лікарських засобів.

Пацієнти зможуть перевірити ліки, просканувавши код через мобільний додаток. Після сканування на екрані смартфона з’явиться інформація про конкретний лікарський засіб, зокрема, чи препарат не є фальсифікований, протермінований або завезений до країни з порушенням норм.

Кодування дозволить державі відстежувати весь ланцюжок постачання ліків - від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці, і вчасно реагувати на порушення. Всі ці транзакції будуть включені в загальну базу даних, включаючи серію ліків і дату виробництва.

В Україні 2D кодування на упаковці ліків розпочнеться з листопада 2020 року.