В Одесі підстанція "швидкої" закрилася на карантин

Одеська підстанція швидкої допомоги №4, яка розташовується на вулиці Генерала Петрова, 25 і обслуговує Малиновський район, з 23 липня призупинила роботу і пішла на двотижневий карантин. Про це повідомляє "Думская" з посиланням на власне джерело.

Кілька днів тому відразу трьом медикам з цієї підстанції поставили діагноз COVID-19.

Як повідомило джерело, троє інфікованих співробітників швидкої допомоги 10 липня контактували з пацієнтом з симптомами ГРВІ, у якого пізніше підтвердився коронавірус.

Двох лікарів госпіталізовано в інфекційну лікарню. Третій – перебуває вдома на самоізоляції. Ще близько двадцяти співробітників відсьогодні також сидять по домівках.

Наказ про запровадження карантину надійшов з обласного управління охорони здоров'я сьогодні вранці. Медики з "четвірки" на чергування сьогодні вже не виходили. Малиновський район обслуговують "швидкі" з інших підстанцій.

Нагадаємо, з 22 червня в Одесі через погіршення ситуації з COVID-19 ввели посилені карантинні заходи. Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Заборонено роботу закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також проведення масових заходів за участю більш ніж одну людину на 5 квадратних метрів. Також обмежено дозволену кількість людей у громадському транспорті. Водіям забороняють брати стоячих пасажирів.

Крім того, орендарям пляжів рекомендують забезпечити півтораметрову відстань між шезлонгами, а ресторани повинні забезпечити таку ж відстань між столиками і розміщувати за ними знову не більш ніж 4 особи.