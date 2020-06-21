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В Одессе с 22 июня ужесточают карантин

Пляжи и рестораны не закрывают.

В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
Фото: veseliymakler.ru

В Одессе из-за ухудшения ситуации с COVID-19 вводят ужесточенные карантинные меры.

Такое решение вынесла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ограничения усилят уже с понедельника, 22 июня, информирует пресс-служба Одесского городского совета.

С понедельника в городе будет запрещена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров.

Также в Одессе ограничат разрешенное количество людей в общественном транспорте. Водителям запрещают брать стоячих пассажиров.

Кроме того, арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними опять не больше 4 человек.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточают карантин на Закарпатье.

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