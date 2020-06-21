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Киев и девять областей не соответствуют критериям для смягчения карантина

В большинстве регионов превышен показатель новых случаев, в Закарпатской и Черновицкой области - переполнены больницы. 

Киев и девять областей не соответствуют критериям для смягчения карантина
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

По состоянию на 21 июня Киев и девять областей не соответствуют критериям для смягчения карантина. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (14,19 на 100 тыс. населения при предельном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (16,45), Волынская (37,24), Житомирская (17,56), Закарпатская (41,24), Ивано-Франковская (20,99), Львовская (39,15), Ровенская (46,07), Тернопольская (25,14), Черновицкая (45,27) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12).

Показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, (определен как не более 50%) не соответствуют Закарпатская область (55,72%) и Черновицкая (50,12%) области.

В Киеве заполненность составляет 37,58%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 98,55.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье опорные больницы по коронавирусу переполнены. Мест для госпитализации новых больных в некоторых районах уже нет.

Напомним, Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В Украине запрещено находится в общественных помещениях, зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты. В транспорте запрещено перевозить пассажиров больше, чем мест для сидения.

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии на основе оценки эпидситуации.

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