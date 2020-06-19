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Более 700 сотрудников МВД заразились коронавирусом

Для обеспечения карантинных мероприятий ежедневно привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей.

Более 700 сотрудников МВД заразились коронавирусом
Фото: mvs.gov.ua

В системе Министерства внутренних дел уже зафиксировано 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 605 человек выздоровели и 104 продолжают лечение.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

В сообщении подчеркивается, что сотрудники системы МВД - вторые по степени риска и по факту заражения COVID-19 после врачей.

Средства, которые планируется выделить МВД из фонда по борьбе с коронавирусом, пойдут на доплаты именно этим сотрудникам.

"С самого начала спасатели, полицейские, пограничники, нацгвардейцы и врачи были и остаются на передовой борьбы с COVID-19. Большинство личного состава привлекалось к мероприятиям по противодействию распространению коронавируса - от пограничного оформления, санитарных постов в наиболее пострадавших регионах до розыска лиц, больных коронавирусом, которые самовольно оставляли больницы. Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ежедневно для обеспечения карантинных мероприятий и безопасности в Украине привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей. Из них 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 задействованы непосредственно для обеспечения безопасности медучреждений, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

К полицейским ежедневно для обеспечения карантина приобщаются 2 тыс. нацгвардейцев, 1,5 тыс. пограничников и 22 сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина.

17 июня Кабмин выделил МВД 2,7 млрд грн на доплаты причастным к противодействию коронавирусу сотрудникам.

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